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經濟

香港地產

DOUBLE COAST I擬本月推 涉361伙 3期共1590伙兩年前已批預售 啟德新盤戰升溫

【明報專訊】市場憧憬美國本月有機會減息，一手市場氣氛逐漸升溫，當中啟德再有全新項目加入新盤戰。由會德豐、恒地（0012）、中海外（0688）及新世界（0017）合作，位於跑道區的承豐道19號項目，早於兩年前已獲批預售，其中第1期昨正式命名為DOUBLE COAST I，現時已獲批滿意紙，提供361伙，最快本月開售。換言之，近期啟德區內已有5個新盤作最新部署（見表），會德豐主席梁志堅對此認為是市場百花齊放的現象。

明報記者 江俊洋

DOUBLE COAST I連同日前開價的維港‧雙鑽，以及推售如箭在弦的天璽‧天，上述啟德3個全新盤大有機會本月齊齊開售，共涉1969個單位。被問到區內多個新盤同期推出或加推，會否造成競爭，梁志堅稱是百花齊放，發展商知道各項目的價錢水平，故價錢亦不會有很大差距，又指現時是市場「最抵買」時機，並預測本港樓市將於本年底或明年初恢復升勢。

會德豐梁志堅：市場百花齊放

翻查資料，DOUBLE COAST分3期發展，共提供1590伙，並早於2022年10月獲批預售樓花紙，另兩個期數分別提供704伙及525伙。會德豐副主席兼常務董事黃光耀稱，DOUBLE COAST I已獲批滿意紙，設高座及低座大樓，提供361伙，戶型涵蓋開放式至3房間隔，以一房及兩房戶為主打。

同區其他新盤方面，中海外已屆現樓的維港‧雙鑽，以折實均呎約1.85萬元首推141伙，料明日起收票。嘉華國際（0173）牽頭發展的啟德跑道區啟德海灣，日前公布新優惠，項目推出的50個「置佳時機限定折扣」單位，個別單位減價最多21%，嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明稱，接獲不少準買家查詢，有意由租轉買入市。

啟德3全新盤共涉1969伙

至於新地（0016）旗下啟德天璽•天第1期將於下周上載樓書。新地代理總經理胡致遠表示，項目提供雙會所，其中31樓為逾100米高空的空中會所「天上天」，設有區內唯一空中會所連50米無邊際泳池，另一個會所位於3樓，名為「天中庭」。

近日本港雖受颱風襲港影響，但新地多個現樓餘貨均錄成交，不少屬特色戶，包括沙田瓏珀山標售King Tower 2的26及27樓King Mansion頂層複式戶，實用2504方呎5房戶，連1083方呎平台、791方呎天台，成交價6457.8萬元，創項目新高紀錄，呎價近2.58萬元；將軍澳天晉以招標售出第6座43至46樓C室的3複式戶，實用1072方呎3房1套間隔、連363方呎平台，成交價2350萬元、實呎近2.2萬元。

此外，該集團天水圍Wetland Seasons Bay第3期，亦招標售出一伙特色戶，位於6B座1樓A8室，實用407方呎兩房間隔、連177方呎平台，成交價646.35萬元、實呎1.58萬元；據成交紀錄冊顯示，買家成交期240日。

相關字詞﹕新地 天璽．天 啟德跑道區 啟德 新盤 維港‧雙鑽 梁志堅 會德豐 DOUBLE COAST I

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