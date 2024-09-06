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澳洲利率偏高 近月樓價升勢放緩

【明報專訊】今年8月澳洲樓市平穩向好，樓價按月升0.5%，為連續第19個月錄得升幅。CoreLogic研究部主管Eliza Owen指出，樓市仍處求過於供的狀况，隨着樓價已升至較高水平，加上偏高利率，部分買家延遲置業計劃，需求有所緩解，近月樓價升幅現放緩趨勢，料今年全年樓價仍可保持輕微升幅。

根據CoreLogic的數據，截至上月底澳洲平均樓價約80.2萬澳元，按月升幅由7月的按月升0.3%，稍擴大至按月升0.5%，上月按年計升幅更達7.1%，但截至8月底止的近3個月升幅現放緩趨勢，期內升幅較對上3個月僅升1.3%，低於去年同期的2.7%升幅。

部分準買家延遲置業計劃

Owen指出，期內澳洲處於冬季此季節性因素，只是其中一個令樓價升勢放緩的原因，基於截至8月底止的3個月，經季節性調整後的樓價升幅為1.7%，仍遜於去年同期的3.3%升幅，認為經濟放緩，影響置業人士的負擔能力，部分準買家延遲置業計劃，才是近月樓價升勢放緩的主因。

至於個別地區樓價走勢，以珀斯樓價升幅最大，8月底樓價按月升2%，按年累升24.4%，樓價中位數達78.5萬澳元，其次為阿德萊德及布里斯班，上月樓價分別按月升1.4%及1.1%，按年計分別累升14.9%及15%，樓價中位數分別為約79.1萬澳元及87.5萬澳元，表現最差則為坎培拉，8月樓價按月跌0.4%，按年計仍累升1.5%，樓價中位數約84.6萬澳元。Owen認為，在利率偏高、就業市場放緩，以及生活成本上升下，今年內珀斯、阿德萊德及布里斯班等城市的樓價難再維持此高速增長。

置業需求轉向低價物業

CoreLogic表示，近年不僅樓價較便宜的城市，樓價相對較低的住宅也持續錄較大升幅，同樣反映置業人士的負擔能力受壓，轉向尋求仍屬可負擔價位的住宅，截至8月底止的3個月，澳洲樓市的低價住宅（即樓市底層25%住宅）較對上3個月升2.7%，而高價住宅（即樓市頂端25%住宅）同期僅升0.3%，期內當地八大主要城市中有5個城市的公寓單位價格升幅高於獨立屋，顯示置業需求轉向低價物業，預期今年餘下時間或會有更多置業人士轉向低價市場，對此類住宅價格有一定支持，即使整體樓市住宅價格升幅呈現放緩趨勢，預期今年全年澳洲整體樓價仍可保持輕微升幅。

值得留意的是，上月墨爾本的樓價中位數下跌3100澳元，至77.6萬澳元，因而被阿德萊德和珀斯超越，並為八大主要城市中樓價排名第3低的城市，同期阿德萊德和珀斯的樓價中位數分別上升1.36萬澳元及1.53萬澳元。Owen指出，這是自2015年2月以來，珀斯的樓價中位數首次高於墨爾本，也是該公司40年數據中，阿德萊德的樓價中位數首次高於墨爾本，墨爾本樓價中位數已連續6個月下跌，導致樓價中位數下跌的因素眾多，市場住宅構成比例是其中之一，基於公寓單位佔該城市住宅的比重較珀斯和阿德萊德大，約佔樓市三分之一，而珀斯和阿德萊德的比例約為16%，但若單獨計算獨立屋及公寓單位的樓價，墨爾本此兩類住宅的價格中位數仍高於珀斯和阿德萊德。

若看好墨爾本樓市前景，近年也不乏發展商來港推售當地樓盤。Melbourne Square是其中之一，項目位於澳洲墨爾本內城區Southbank，鄰近Flinders Street火車站。該項目發展商為OSK Property，項目會所提供私人影院、水療中心、泳池、健身室、桑拿房及燒烤場等設施，第二期提供1至4房單位及頂層複式公寓選擇，單位售價由約55.5萬澳元。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]

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