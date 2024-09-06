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經濟
2024年9月6日星期五
股市最前線
新地：未來數年建築開支將大降 400萬呎北都地 政府46億收回
全年基礎溢利跌9% 派息減24%
大摩：美減息利好 料港明年樓價彈5%
「摩羯」來襲 港股今能否開市存疑
中小企融資小組成立以來 金管局：收逾70查詢個案
美的擬最快下周港招股 集資312億 港招股價擬較A股最多折讓兩成
上市前股東禁售期滿 宜明昂科瀉39%
蔚來次季虧損收窄 新車訂單超預期
國泰君安海通換股合併 AH股停牌
標普：化債延期 或增LGFV債務負擔
惠譽：LPR或再降 內銀淨息差見底言之過早
積金局追究無牌機構招客 匯豐前負責人停資格30月
美「小非農」增9.9萬個 3年低 日本實際工資續升 圓匯曾1個月高
內地晶片設備支出 半年增至1929億
OpenAI前首席科學家創立SSI 估值390億
張兆聰：國債ETF可長期看好
港元定存高息精選
紐元定存高息精選
植耀輝：阿里現價買 短線投機
葉創成：停做港元定存 準備買股買債
技術取勝：康哲藥業或挑戰7.5元
盧駿匡：獲納恒生綜指 順豐同城或吸資金流入
「星爺」新作《大話大話西遊》宣布開鏡
劉思明：周期股沽壓未消 息口敏感股撐市
周顯：騰訊或挑戰「蘋果霸權」
湯文亮：何來十個舖王八個投降？
澳洲利率偏高 近月樓價升勢放緩
DOUBLE COAST I擬本月推 涉361伙 3期共1590伙兩年前已批預售 啟德新盤戰升溫
永泰萬科顯和里申預售涉240伙
天巒呎價首失守萬元 14年蝕三成
公司客8萬租璈珀3房雙套連車位
德祥250 HENNESSY全幢獲6億洽購
港元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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新地：未來數年建築開支將大降 400萬呎北都地 政府46億收回
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