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經濟
國際金融

內地晶片設備支出 半年增至1929億

【明報專訊】國際半導體產業協會（SEMI）公布的數據顯示，中國內地正加大對晶片生產設備的支出，上半年相關支出達247.3億美元（約1929億港元），超越北美、台灣、韓國及日本合計的236.8億美元（約1847億港元）總和，以應對美國不斷收緊的對華技術出口限制，推動晶片生產實現自給自足。業界人士預計，隨着中國及其他地區對晶片生產設備增加投資，將導致「未來產能效率未充分利用，又或處於較低水平」，為晶片商帶來定價壓力，全球的傳統晶片（應用於電器、電子產品及汽車的20納米或以上製程晶片）供應恐面臨「產能過剩」。

SEMI的數據顯示，自美國於2022年10月實施更嚴格的出口限制以來，中國顯著增加對晶片生產設備的投資，其相關年度支出由2022年的280億美元，飈升至去年的366億美元。SEMI預計，今年的數字將超過350億美元。SEMI高級總監Clark Tseng向CNBC表示，囤積晶片生產設備的情况可能會持續至今年下半年，預計到明年才會放緩，以「消化產能」。新加坡國立大學高級講師Alex Capri指出，中國在生產傳統晶片方面「進展順利」，全球可能很快面臨傳統晶片產能過剩的問題。

路透：英特爾18A製程欠佳

此外，路透社引述3名知情人士稱，美國晶片大廠英特爾（Intel）（美：INTC）最先進的18A製程，經潛在合作伙伴博通（Broadcom）（美：AVGO）測試後，認為良率不足以量產，恐導致英特爾的代工業務受挫。路透社稱，無法確定博通與英特爾目前的關係，以及博通是否放棄這項潛在的代工交易。英特爾表示，18A製程已啟動，準備明年開始量產，但基於政策，不會對特定客戶發表評論。路透社引述市場人士指出，隨着英特爾股價今年跌約六成，成為道指表數最差的成分股，令其被剔出道指的風險上升。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕英特爾（Intel） 產能過剩 半導體生產設備 中國

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