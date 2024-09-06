美「小非農」增9.9萬個 3年低 日本實際工資續升 圓匯曾1個月高

Nvidia（英偉達）（美：NVDA）繼周二股價跌近一成後，周三再跌1.7%。該公司否認收到美國司法部有關反壟斷調查的傳票，昨早段股價反彈2%。主要晶片股及科技股早段止跌回升，標普500指數及納指連跌兩天後，早段向上。CNBC引述知情人士指出，油組與盟友（OPEC+） 推遲了原定10月將每日產量增加18萬桶的計劃。國際油價昨午夜前升逾1%，紐約期油重返每桶70美元以上，布蘭特期油升至每桶接近74美元。

美國就業市場轉弱之際，日本工資水平繼續增長。受春季勞資談判及夏季獎金推動，日本7月計入通脹因素的人均實際工資按年增長0.4%，連續第2個月錄得按年升幅，結束了此前歷時27個月的實際工資收縮，為日本央行稍後繼續加息提供理據。日本央行政策委員會審議委員高田創在薪酬數據公布後表示，若通脹按央行預期發展，將有必要再次加息，與日本央行行長植田和男此前重申，若經濟和物價表現符合預期，將繼續加息的立場一致。日圓兌港元升至5.4算。

Nvidia否認收司法部傳票 反彈2%

不包括獎金及加班費等，日本7月平均薪酬按年增長2.7%，是逾31年來最大增幅，反映日本企業在今年春季薪酬談判同意大幅加薪後，常規薪酬持續呈上升趨勢。這預示日本央行尋求的薪酬增長推動通脹穩定上漲的良性循環可能實現，而這是該央行推動利率正常化的重要條件。多數經濟學家預計，日本央行在7月底第二度加息後，將在今年10月至明年1月期間再次採取行動。

彭博：日央行或10月討論加息

彭博經濟研究的分析指出，日本薪酬數據轉強，預示日本央行可能在10月討論加息，不過美國經濟的不確定性，意味日本央行官員對加息與否仍未有明確決定。美國7月JOLTS職位空缺降至767萬個，是3年半以來最低水平，反映就業市場動力轉弱。

日經指數續跌1%

ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示，就業職位經歷兩年的大幅增長後出現下滑，導致招聘速度低於正常水平。招聘及培訓機構Challenger, Gray & Christmas的數據顯示，美國8月裁員人數達7.59萬人，較7月多出接近兩倍，是2009年以來裁員人數最多的8月。該機構又表示，今年迄今的招聘計劃數字，是2005年有紀錄以來最低。

宏利投資管理高級投資組合經理Nathan Thooft表示，美國數據下滑，預期美聯儲將加快減息，再加上日本央行發出更多鷹派言論，推動日圓轉強。巴克萊外匯策略師Skylar Montgomery Koning稱，市場本周的交易偏向傳統避險，導致避險貨幣反彈，考慮到日本央行與發達經濟體的利率政策面臨不同的走向，日圓受到青睞。日圓轉強，日經指數昨日續跌1.05%，在亞太市場領跌。

（綜合報道）

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