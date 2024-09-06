蔚來次季虧損收窄 新車訂單超預期

擬建新廠 料明年第三季投產

李斌稱，L60預售價是21.99萬元，正式上市時還有調整空間。同時，蔚來將有3個品牌涵蓋14萬至80萬元區間，其中明年交付的另一品牌Firefly（代號螢火蟲）。

展望第三季，公司預計汽車交付量介乎6.1萬輛至6.3萬輛，按年增10%至13.7%；收入介乎191.09億至196.69億元，按年升0.2%至3.2%。李斌料年底汽車毛利率有望達到約15%。長遠有信心蔚來在中國市場的月銷量能達3萬至4萬輛，實現毛利率25%的目標。至於資本開支，管理層稱部分項目延後或取消，故今年支出將低於去年，估計明年水平與今年相若。

李斌又稱，歐盟向中國出口的汽車加徵關稅令出口成本變高，故會專注已開展的5個歐洲市場，但不代表停止擴張步伐，他透露今年較早時在當地開設辦公室，並部署換電網絡，又指明年開始向阿聯酋市場提供產品和服務。

作為蔚來另一增長點換電服務，李斌表示實現收益平衡的目標並不遙遠。不過，由於早期公司為許多用戶提供了免費終身的換電服務，而且為增加汽車銷量加大換電站規模布局，加重成本負擔。