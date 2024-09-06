蔚來次季虧損收窄 新車訂單超預期

【明報專訊】蔚來（9866）次季虧損收窄16%至51.26億元（人民幣，下同）；扣除股權激勵費用及可贖回非控股權益贖回價值的增值，經調整虧損為45.33億元。董事長兼首席執行官李斌表示，旗下樂道L60將於本月19日正式上市及交付，訂單量超公司預期，其產能按今年月交付1萬輛作準備，冀明年提高至月交付2萬輛。他續稱，公司目前第二座工廠已升級為雙班運行，以支持L60的生產，同時計劃建第三座工廠，料明年第三季起可投產。
擬建新廠 料明年第三季投產
李斌稱，L60預售價是21.99萬元，正式上市時還有調整空間。同時，蔚來將有3個品牌涵蓋14萬至80萬元區間，其中明年交付的另一品牌Firefly（代號螢火蟲）。
展望第三季，公司預計汽車交付量介乎6.1萬輛至6.3萬輛，按年增10%至13.7%；收入介乎191.09億至196.69億元，按年升0.2%至3.2%。李斌料年底汽車毛利率有望達到約15%。長遠有信心蔚來在中國市場的月銷量能達3萬至4萬輛，實現毛利率25%的目標。至於資本開支，管理層稱部分項目延後或取消，故今年支出將低於去年，估計明年水平與今年相若。
李斌又稱，歐盟向中國出口的汽車加徵關稅令出口成本變高，故會專注已開展的5個歐洲市場，但不代表停止擴張步伐，他透露今年較早時在當地開設辦公室，並部署換電網絡，又指明年開始向阿聯酋市場提供產品和服務。
作為蔚來另一增長點換電服務，李斌表示實現收益平衡的目標並不遙遠。不過，由於早期公司為許多用戶提供了免費終身的換電服務，而且為增加汽車銷量加大換電站規模布局，加重成本負擔。