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經濟

上市前股東禁售期滿 宜明昂科瀉39%

【明報專訊】半新股禁售「魔咒」再現，生物醫藥公司宜明昂科（1541）去年9月5日上市，上市前股東的一年禁售期在本周三（4日）屆滿，昨開市即跌8.4%，最低曾見4元，大跌逾47%，收市仍跌39.1%至4.65元，較招股價18.9元累跌七成半；並較上市後高位32.15元跌逾85%，昨市值跌至約10.6億元。

較上市後高位跌逾85% 

公司周三收市後宣布，合共1.2億股非上市股份已轉換為H股，相關H股將於昨日上午9時在聯交所上市，涉及11名參與股東。該11名股東將持有已發行H股總數約34.52%，當中10.05%由創始人田文志持有；上市前首輪融資的投資者上海張科領弋升帆獲轉2575萬或7.38%股份；其他機構如上市前投資者北京龍磐、境內員工持股平台嘉興昶咸亦分別轉股5.52%及2.22%股權。

宜明昂科於2015年成立，上市前由2017年至2022年經歷合共6輪融資，最後一輪融資為2022年初完成，當時估值高達65億元，公司亦早在2022年6月已向聯交所遞交上市申請，經歷一次申請失效後，至去年9月才通過上市聆訊成功掛牌。不過截至昨日市值已不足11億元，意味最後3輪融資投資者帳面均要虧蝕，包括完成轉換H股的蘇州禮康、Borah Peak等上市前投資者。此外，公司今年3月初上市6個月時，嘉實基金、藥明生物（2269）、榮昌生物（9995）及昆翎醫藥發展4名基石投資者先行解禁，股價兩日已瀉逾15％，8月起股價亦不斷尋底，昨日更是見上市以來新低。

 事實上，近年市况未如人意，半新股禁售期滿更每每觸發股價暴跌，包括KEEP（3650）、速騰聚創（2498）等新股亦現「魔咒」，最終亦需以回購挽回股價表現。

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