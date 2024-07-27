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經濟

美的擬最快下周港招股 集資312億 港招股價擬較A股最多折讓兩成

【明報專訊】內地家居電器製造商美的（深：000333）於上周五通過上市聆訊後，昨日彭博再引述消息報道指出，美的最快於下周開始接受國際配售的機構投資者認購，報道指出美的打算來港集資40億美元（約312億港元），較先前傳出的最多集資30億美元為高。而IFR則引述消息稱，美的最快下周開始招股。

明報記者 江陵凱

彭博報道，基石投資者可認購價值共10億美元的股份、美的正考慮香港公開招股（IPO）的招股價，較A股價格最多折讓兩成。若按美的昨日於A股收市價63.59元人民幣計，即本港招股價最多可折讓至50.87元人民幣（約55.91港元）。

以往大型A股來港上市、其招股價均較A股價存在折讓，例如2022年上市的中國中免（1880）當時以158元定價，與其港股上市前一日A股（滬：601888）收市價189.8元人民幣相比，按當日匯率換算後，折讓約27%。

倘落實 成港逾3年最大IPO

美的7月底獲中證監備案，最多可發行6.5億股，若按昨日A股收市價63.59元人民幣計，即美的最多集資413億元人民幣（約454億港元），是次傳出最多集資312億元，幾乎達到其上限的七成。

同時，若是次美的集資312億港元，亦成為繼2021年2月上市的快手科技（1024）集資483億港元後，成為本港3年多以來最大宗公開招股（見圖），同時超越2021年5月上市並集資283億港元的京東物流（2618）。

按去年銷量及收入計，美的為全球最大的家電企業，按銷量計市場份額為7.9%，在家用空調、洗衣機、雪櫃及廚電及其他家電按銷量計均能躋身全球首三名，市場份額分別為23.7%、14.2%、10.5%及6%。

美的A股今年累升16% 跑贏大市

年初以來，美的A股股價表現相對跑贏大市，截至昨日止累積上升16.4%，遠勝同期深成指數的累跌13.4%、市值達4442億元人民幣。而今年上半年美的收入及盈利分別按年升10.3%及14.1%，至2181億元人民幣及208億元人民幣。

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