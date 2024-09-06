中小企融資小組成立以來 金管局：收逾70查詢個案

消息指上述個案當中，例如有申請人有持續拖欠還款等信貸條件，或物業有業權問題等狀况，未能符合銀行風管措施要求，銀行需要維持一貫有效風管以保障存戶，因此未能按照客戶意願批出貸款或提供寬免。另外約六成需要跟進個案，則是銀行處理客戶融資和貸款申請時出現執行問題，例如貸款審批時間過長等。總結需要跟進的個案，約有七成涉及中小企融資，三成涉及物業按揭貸款。

銀行：貫徹執行撐中小企措施

金管局表示，當局收到就中小企貸款及按揭的查詢、個案，包括一般查詢及意見反映、當局收到並轉介銀行跟進的個案，以及由各銀行信貸審批覆核安排收到的覆核要求。

昨日會議由金管局副總裁阮國恒、銀公主席林慧虹主持，有14家活躍於中小企貸款的銀行參加。與會銀行表明，銀行沒有改變對中小企融資的風險胃納、沒有改變信貸審批準則，會確保持續和貫徹執行早前推出的9項支持中小企措施。

地產代理商會轉交10個案 6宗獲批貸款

另外，地產代理商會上月底向金管局轉交10宗按揭相關個案，據了解，相關銀行已完成跟進工作，當中6宗與銀行執行客戶要求或與客戶溝通有關，考慮補充資料後已獲得銀行批出貸款，另外4宗則是因為銀行需要維持一貫有效的風險管理，未能完全滿足客戶的貸款要求。金管局表示，與會銀行昨日承諾於收齊申請文件後，在14日內通知客戶貸款的審批結果。