明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

「摩羯」來襲 港股今能否開市存疑

【明報專訊】超強颱風「摩羯」襲港，今日能否開市存疑，投資者隨時坐貨過長周末憂慮下，港股昨買賣兩閒，恒指全日跌13點，收報17,444點，連跌4日至兩周低位，大市成交金額縮至849億元。天文台昨傍晚改發8號風球，並預告至少維持至今日正午12時，因港股「打風不停市」安排於9月23日才實施，意味今日上午將停市。恒指公司預告若今天全日停市，指數季檢換馬順延一日至下周二生效。

若中午後才解除信號 將全日停市

據港交所交易時段及惡劣天氣下交易安排，如信號於今日上午9時後至11時期間解除，競價時段和早上交易時段均取消，下午交易時段將如常於下午1時開始；如中午12時後才解除信號，港股將會全日停止交易。隨着打風開市9月23日生效，極端天氣交投不明朗將成絕響，但目前仍有17家中小型券商未準備就緒，需要結算所就打風開市期間資金交收包底。

大市方面，隔晚美股個別發展，恒指昨高開12點後最多曾升98點，午後一度倒跌124點，最終跌13點或0.1%，北水南下合計淨流出15.9億元。

美國數據參差，衰退憂慮揮之不去，國際油價跌至9個月低位，「三桶油」續捱沽，跌逾6%的中石化（0386）及跌近3%的中石油（0857）成跌幅頭兩大藍籌，中海油（0883）則跌0.3%；美國減息預期升溫，本地地產股做好，領展（0823）升3.6%，是表現最佳藍籌，連跌多日的新世界（0017）與長實（1113）齊升逾2%，新地（0016）亦升近2%。內銀續普遍下跌，其中工行（1398）、交行（3328）、招行（3968）更齊齊連跌第七日。

第一上海首席策略師葉尚志表示，市場對美國經濟衰退憂慮加劇，觀望今晚美國非農就業數據，加上打風因素，令昨日大市更無方向。他又指出，隨着業績期完結，市場已失去焦點，而大市經過之前連升4星期後，反彈浪已完結，目前處於回吐調整階段。

上 / 下一篇新聞

新地：未來數年建築開支將大降 400萬呎北都地 政府46億收回
新地：未來數年建築開支將大降 400萬呎北都地 政府46億收回
全年基礎溢利跌9% 派息減24%
全年基礎溢利跌9% 派息減24%
大摩：美減息利好 料港明年樓價彈5%
大摩：美減息利好 料港明年樓價彈5%
中小企融資小組成立以來 金管局：收逾70查詢個案
中小企融資小組成立以來 金管局：收逾70查詢個案
美的擬最快下周港招股 集資312億 港招股價擬較A股最多折讓兩成
美的擬最快下周港招股 集資312億 港招股價擬較A股最多折讓兩成
上市前股東禁售期滿 宜明昂科瀉39%
上市前股東禁售期滿 宜明昂科瀉39%
蔚來次季虧損收窄 新車訂單超預期
蔚來次季虧損收窄 新車訂單超預期
國泰君安海通換股合併 AH股停牌
國泰君安海通換股合併 AH股停牌
標普：化債延期 或增LGFV債務負擔
標普：化債延期 或增LGFV債務負擔
惠譽：LPR或再降 內銀淨息差見底言之過早
惠譽：LPR或再降 內銀淨息差見底言之過早
積金局追究無牌機構招客 匯豐前負責人停資格30月
積金局追究無牌機構招客 匯豐前負責人停資格30月
美「小非農」增9.9萬個 3年低 日本實際工資續升 圓匯曾1個月高
美「小非農」增9.9萬個 3年低 日本實際工資續升 圓匯曾1個月高
內地晶片設備支出 半年增至1929億
內地晶片設備支出 半年增至1929億
OpenAI前首席科學家創立SSI 估值390億
OpenAI前首席科學家創立SSI 估值390億
張兆聰：國債ETF可長期看好
張兆聰：國債ETF可長期看好
港元定存高息精選
港元定存高息精選
紐元定存高息精選
紐元定存高息精選
植耀輝：阿里現價買 短線投機
植耀輝：阿里現價買 短線投機
葉創成：停做港元定存 準備買股買債
葉創成：停做港元定存 準備買股買債
技術取勝：康哲藥業或挑戰7.5元
技術取勝：康哲藥業或挑戰7.5元
盧駿匡：獲納恒生綜指 順豐同城或吸資金流入
盧駿匡：獲納恒生綜指 順豐同城或吸資金流入
「星爺」新作《大話大話西遊》宣布開鏡
「星爺」新作《大話大話西遊》宣布開鏡
劉思明：周期股沽壓未消 息口敏感股撐市
劉思明：周期股沽壓未消 息口敏感股撐市
周顯：騰訊或挑戰「蘋果霸權」
周顯：騰訊或挑戰「蘋果霸權」
湯文亮：何來十個舖王八個投降？
湯文亮：何來十個舖王八個投降？
澳洲利率偏高 近月樓價升勢放緩
澳洲利率偏高 近月樓價升勢放緩
DOUBLE COAST I擬本月推 涉361伙 3期共1590伙兩年前已批預售 啟德新盤戰升溫
DOUBLE COAST I擬本月推 涉361伙 3期共1590伙兩年前已批預售 啟德新盤戰升溫
永泰萬科顯和里申預售涉240伙
永泰萬科顯和里申預售涉240伙
天巒呎價首失守萬元 14年蝕三成
天巒呎價首失守萬元 14年蝕三成
公司客8萬租璈珀3房雙套連車位
公司客8萬租璈珀3房雙套連車位
德祥250 HENNESSY全幢獲6億洽購
德祥250 HENNESSY全幢獲6億洽購