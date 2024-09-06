「摩羯」來襲 港股今能否開市存疑

若中午後才解除信號 將全日停市

據港交所交易時段及惡劣天氣下交易安排，如信號於今日上午9時後至11時期間解除，競價時段和早上交易時段均取消，下午交易時段將如常於下午1時開始；如中午12時後才解除信號，港股將會全日停止交易。隨着打風開市9月23日生效，極端天氣交投不明朗將成絕響，但目前仍有17家中小型券商未準備就緒，需要結算所就打風開市期間資金交收包底。

大市方面，隔晚美股個別發展，恒指昨高開12點後最多曾升98點，午後一度倒跌124點，最終跌13點或0.1%，北水南下合計淨流出15.9億元。

美國數據參差，衰退憂慮揮之不去，國際油價跌至9個月低位，「三桶油」續捱沽，跌逾6%的中石化（0386）及跌近3%的中石油（0857）成跌幅頭兩大藍籌，中海油（0883）則跌0.3%；美國減息預期升溫，本地地產股做好，領展（0823）升3.6%，是表現最佳藍籌，連跌多日的新世界（0017）與長實（1113）齊升逾2%，新地（0016）亦升近2%。內銀續普遍下跌，其中工行（1398）、交行（3328）、招行（3968）更齊齊連跌第七日。

第一上海首席策略師葉尚志表示，市場對美國經濟衰退憂慮加劇，觀望今晚美國非農就業數據，加上打風因素，令昨日大市更無方向。他又指出，隨着業績期完結，市場已失去焦點，而大市經過之前連升4星期後，反彈浪已完結，目前處於回吐調整階段。