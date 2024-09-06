全年基礎溢利跌9% 派息減24%

物業發展銷售溢利79億減31%

期內新地的物業發展銷售部門錄得溢利78.5億元，按年減少30.5%；淨租金收入按年增長3%至190億元。過去一年度，新地在港售樓包括天水圍Yoho West第一期等錄得合約銷售249億元，當中196億元會於2024/25年度入帳。若按其應佔權益計，應佔合約銷售達256億元，根據其給予投資者的簡介中，當中有35%合約銷售，價值達89億元為現貨樓，當中包括中半山帝景園。當中亦顯示，新地將在未來9個月，推出6個新項目銷售，當中包括Yoho Hub第二期等，涉及總樓面228.7萬平方呎。

內地擬推售4項目 涉93萬呎

至於內地，儘管售樓市場充滿挑戰，新地指年內在內地市場錄得合約銷售達110億元人民幣。其投資者簡介內更顯示，計劃於未來9個月推出4個項目發售，共涉及樓面面積93萬平方呎，當中包括杭州IFC。

負債率18.3% 金額減至1109億

租盤方面，該集團在香港的商場及寫字樓分別錄得94%及91%平均出租率，在港總租金收入按年微增1%至179.42億元。至於在內地方面，其總租金收入按年增長12%至58.22億元。截至6月底，新地負債率為18.3%，按年減少2.9個百分點；淨負債額減至1108.66億元，在過去半年減少169.2億元。酒店業務分部盈利則達6.5億元，按年大增逾3倍。