明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

新地：未來數年建築開支將大降 400萬呎北都地 政府46億收回

【明報專訊】新鴻基地產（0016）昨日公布6月底止年度業績。集團主席郭炳聯在業績展望中，預計未來數個財政年度集團整體建築開支將顯著回落。證券界認為，新地手上存貨多，因而減少建築資本開支屬合理舉措。另一方面，新地亦透露，旗下位於古洞北/粉嶺北及洪水橋/厦村共400萬平方呎農地被政府收回，共計獲現金補償約46億元，當中19億元已於2023/24年度入帳，餘額亦於本財年度入帳，涉及金額較政府向恒基地產（0012）收地的金額更多。

明報記者 陳偉燊

新地於業績公告亦透露其手上多區土地被政府收回。當中單是在古洞北/粉嶺北，涉面積約150萬平方呎，預期可收取約19億元現金補償，並已於2023/24年度入帳。至於面積達250萬平方呎的洪水橋/厦村土地被政府收回，獲補償約27億元，將於今年度即2024/25年度入帳。

內地香港待售物業價值2141億

另外，新地於業績報告中透露多項信息，當中郭炳聯明言會嚴控成本，並預料未來數個年度建築開支顯著回落。業績未有透露目前應付的建築費用多少，但帳面上，包括內地、香港兩地的待出售物業價值仍然高達2140.77億元，並連升8年，相比8年前價值只有1448.44億元，或已經為其去存貨釋出信號。

銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武表示，新地全年業務表現雖然比預期稍低，但是他們仍然「收貨」。他認為新地提出減少建築資本開支屬合理舉措：「若該集團以香港為主要市場，手上又有數千個住宅單位存貨待推出，現時要再增建樓宇意義不大，所以在較早前其掃管笏聯同興勝創建（0896）合資項目出現若干調整。」他續稱，即使最近傳出9月份減息，但是始終中外經濟形勢未明，減少資本開支、建築開支屬審慎的做法。現時新地負債比率約18%，並且將派息比率由60%降至50%，做法雖然保守，但認為這有助新地渡過市場低潮。

增人幣債務比例至20%

新地是次亦罕見在理財政策着墨，不單提到使用離岸人民幣銀行貸款，亦發行了離岸人民幣債券，尚在7月份發行總值7億元人民幣的3年期離岸人民幣債券，並在8月在內地發行另一批總值20億元的人民幣商業抵押擔保債券，作價是今年至今同類型融資的最低息率。集團亦指正積極研究發行新的點心債券和熊貓債券等其他融資選項。根據新地給予投資者的簡介中顯示，截至今年6月底其人民幣債務佔總債務比率，已由上年同期的16%，提高至20%；總值由210億港元等值，增至255億港元等值。

相關字詞﹕鄭懷武 銀河國際證券 郭炳聯 新鴻基地產

上 / 下一篇新聞

全年基礎溢利跌9% 派息減24%
全年基礎溢利跌9% 派息減24%
大摩：美減息利好 料港明年樓價彈5%
大摩：美減息利好 料港明年樓價彈5%
「摩羯」來襲 港股今能否開市存疑
「摩羯」來襲 港股今能否開市存疑
中小企融資小組成立以來 金管局：收逾70查詢個案
中小企融資小組成立以來 金管局：收逾70查詢個案
美的擬最快下周港招股 集資312億 港招股價擬較A股最多折讓兩成
美的擬最快下周港招股 集資312億 港招股價擬較A股最多折讓兩成
上市前股東禁售期滿 宜明昂科瀉39%
上市前股東禁售期滿 宜明昂科瀉39%
蔚來次季虧損收窄 新車訂單超預期
蔚來次季虧損收窄 新車訂單超預期
國泰君安海通換股合併 AH股停牌
國泰君安海通換股合併 AH股停牌
標普：化債延期 或增LGFV債務負擔
標普：化債延期 或增LGFV債務負擔
惠譽：LPR或再降 內銀淨息差見底言之過早
惠譽：LPR或再降 內銀淨息差見底言之過早
積金局追究無牌機構招客 匯豐前負責人停資格30月
積金局追究無牌機構招客 匯豐前負責人停資格30月
美「小非農」增9.9萬個 3年低 日本實際工資續升 圓匯曾1個月高
美「小非農」增9.9萬個 3年低 日本實際工資續升 圓匯曾1個月高
內地晶片設備支出 半年增至1929億
內地晶片設備支出 半年增至1929億
OpenAI前首席科學家創立SSI 估值390億
OpenAI前首席科學家創立SSI 估值390億
張兆聰：國債ETF可長期看好
張兆聰：國債ETF可長期看好
港元定存高息精選
港元定存高息精選
紐元定存高息精選
紐元定存高息精選
植耀輝：阿里現價買 短線投機
植耀輝：阿里現價買 短線投機
葉創成：停做港元定存 準備買股買債
葉創成：停做港元定存 準備買股買債
技術取勝：康哲藥業或挑戰7.5元
技術取勝：康哲藥業或挑戰7.5元
盧駿匡：獲納恒生綜指 順豐同城或吸資金流入
盧駿匡：獲納恒生綜指 順豐同城或吸資金流入
「星爺」新作《大話大話西遊》宣布開鏡
「星爺」新作《大話大話西遊》宣布開鏡
劉思明：周期股沽壓未消 息口敏感股撐市
劉思明：周期股沽壓未消 息口敏感股撐市
周顯：騰訊或挑戰「蘋果霸權」
周顯：騰訊或挑戰「蘋果霸權」
湯文亮：何來十個舖王八個投降？
湯文亮：何來十個舖王八個投降？
澳洲利率偏高 近月樓價升勢放緩
澳洲利率偏高 近月樓價升勢放緩
DOUBLE COAST I擬本月推 涉361伙 3期共1590伙兩年前已批預售 啟德新盤戰升溫
DOUBLE COAST I擬本月推 涉361伙 3期共1590伙兩年前已批預售 啟德新盤戰升溫
永泰萬科顯和里申預售涉240伙
永泰萬科顯和里申預售涉240伙
天巒呎價首失守萬元 14年蝕三成
天巒呎價首失守萬元 14年蝕三成
公司客8萬租璈珀3房雙套連車位
公司客8萬租璈珀3房雙套連車位
德祥250 HENNESSY全幢獲6億洽購
德祥250 HENNESSY全幢獲6億洽購