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經濟

香港地產

柏蔚森III周六先到先得賣75伙

【明報專訊】啟德跑道區除了維港‧雙鑽昨天開價，以及承豐道19號部署登場外，今年7月開售、新世界（0017）及遠展（0035） 合作發展的柏蔚森系列，旗下柏蔚森III日前加推30伙，昨天公布定於周六以先到先得形式發售75伙，並推出「中秋限時折扣」，買家由周六至10月6日期間購買指定單位，最高可獲贈2.8萬元折扣。

折實均呎18778元 1房折實460萬起

不足一年樓花期的柏蔚森III，是次推售單位涵蓋24伙1房、40伙兩房戶、11伙3房戶，最高折扣為18%，連同2.8萬元折扣，折實價459.8萬至1499萬元，折實呎價16,508至22,508元，折實均呎18,778元。新世界營業及市務（特別項目） 總經理何家欣表示，整個項目開售逾1個月，累售317伙，佔可售單位逾75%，套現逾21.8億元。

一手豪宅分別再錄成交或招標推售，其中連日錄得成交的新地（0016）北角海璇II，透過招標售出3座9樓B室，實用1155方呎3房戶，連車位成交價3903.9萬元、實呎3.38萬元；項目自8月底推售迄今累沽9伙，吸金總額約3.9億元。嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外，安排周日及下周一（9月8日及9日）指定時間內，招標推售第3座地下B室花園大宅，單位實用面積分4431方呎，4房4套加雙工人房間隔，連花園2130方呎，附設1個車位。

香港興業（0480）和希慎（0014）合作、現樓項目大埔露輝路林海山城，本月「開齋」售出12座5樓A室、實用2155方呎4房間隔、連1206方呎平台，成交價4620萬元、實呎2.14萬元，成交期90日，另可獲車位認購權。

Elize PARK餘貨擬售轉租

再有新盤擬將餘貨轉售為租。樂風集團今年初起推售旺角洗衣街單幢盤Elize PARK，集團項目銷售及市場總監孫慧茹表示，項目迄今累沽31伙，佔全盤52伙約60%，料今年獲批入伙紙，待現樓階段再作部署，亦擬將單位轉售為租，而旗下太子基隆街及深水埗界限街項目，計劃第四季或明年首季推出。孫又稱，大角嘴必發道商廈ONE BEDFORD PLACE最新已獲批滿意紙，最快本月推售；同區必發道新式工廈項目TWO BEDFORD PLACE亦於今年推出，定價將參考同區工廈。

相關字詞﹕啟德 轉售為租 樂風集團 林海山城 緹外 海璇II 柏蔚森

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