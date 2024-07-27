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經濟

香港地產

維港‧雙鑽首批折實均呎1.85萬 低毗鄰新盤1年前7% 開放式247呎403萬起

【明報專訊】9月樓市氣氛於憧憬美國減息下再度升溫，啟德再成新盤戰場，其中區內「大地主」之一中海外（0688），旗下與嘉華（0173）等合作的啟德海灣，日前突擊宣布變相減價逾兩成促銷餘貨後，中海外同系跑道區全新盤、已獲批入伙紙的維港‧雙鑽，昨公布以折實均呎18,456元首推141伙，開放式戶折實入場403萬元起；相較毗鄰啟德海灣去年10月首批折實均呎19,798元低約7%，料本周六起收票，有機會成本月首個開售的全新盤。

明報記者 林可為

維港‧雙鑽示範單位除設於九龍灣國際交易中心的展銷中心內，現樓示範單位即日起亦對公眾開放。近年啟德首批開價最低新盤，要數到新世界（0017）、遠展（0035）合作的柏蔚森I（當時樓花期長約13個月），今年7月首批60伙，折實均呎17,188元，是自中海外旗下啟德1號2016年，以折實均呎1.44萬元首推單位後，同區8年來最平首推折實均呎水平。

游偉光：定價參考跑道區向維港等項目

不過，柏蔚森位處跑道區前端位置，維港‧雙鑽則較接近啟德內陸區，相信是兩盤開價存有差異的原因。中海外地產董事總經理游偉光表示，維港‧雙鑽前臨都會公園，可飽覽啟德體育園、維港海岸雙景，目前區內已開售項目，無法直接比較，定價主要參考啟德跑道區面向維港、及啟德內陸區面對啟德體育園的項目。

首批18伙開放式戶折實低於500萬

維港‧雙鑽是次首推的141伙，實用面積介乎247至493方呎，涵蓋18伙開放式戶、76伙1房戶、47伙2房戶（其中33伙屬開放式廚房設計）。中海外是次提供10%直減折扣，折實均呎介乎16,328至20,783元， 整批折實均呎18,456元；折實樓價、呎價最低單位為第1B座2樓E室，實用面積247方呎開放式戶，折實價403.3萬元、折實呎價16,328元。值得留意，全數18伙開放式戶折實價均低於500萬元。

承豐道19號今公布命名

另維港‧雙鑽首推141伙中，實用面積300餘方呎的1房戶佔76伙，佔比為54%；此類戶型的入場單位為第1B座2樓G室，實用面積300方呎，折實價502萬元、折實呎價16,733元。至於建築期付款，最高直減折扣為8%，與即供付款相差兩個百分點。

事實上，啟德作為今輪新盤戰的主戰場，另一個中海外有份參與發展的全新樓盤，亦將加入戰團，旗下與會德豐、恒地（0012）和新世界（0017）合作的跑道區承豐道19號項目，今日公布命名，項目毗鄰維港1號、啟德海灣，現已獲批預售樓花，總共提供1590伙。

相關字詞﹕啟德 柏蔚森 承豐道19號 維港‧雙鑽 啟德海灣 中海外 美國啟動減息

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