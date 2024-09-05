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經濟
2024年9月5日星期四
周顯 投資二三事
投資策略
中銀出招爭按揭 最多回贈0.25% HIBOR見1年低 分析：更多優惠料帶動樓市
亞股大跌 恒指挫194點抗跌力強
財新8月內地服務業PMI回落至51.6
港PMI跌至49.4 連續4個月收縮
富力附屬遭接管 涉68間酒店1幢寫字樓
ZA Bank單月轉賺 本港虛銀首家 上半年蝕逾1億 按年顯著收窄
淘寶天貓將開通微信支付
港鐵就合併涉54億稅項 擬上訴至高院
交代大股東遭斬倉 昇能股價反彈78%
應收帳款升 碧瑤綠色：收入增長更快
Airwallex報告：55%受訪企業指成本升 成最大憂慮
證監：京玖前董事涉違受信責任 尋求取消曹貴子等資格
Nvidia單日市值蒸發2.2萬億 美上市企業歷來最多 美反壟斷調查升級
歐汽車需求難復疫前 福士：本周須裁員
美7月職位空缺遜預期 見3年半最低
張兆聰：新地守20天線 升勢未破壞
港元定存高息精選
澳元定存高息精選
技術取勝：太保或上試高位22元
劉思明：恒指與目標折讓幅度 視作超買超賣信號
周顯：港股應24小時吸客
湯文亮：預測樓市 投資者更準確
維港‧雙鑽首批折實均呎1.85萬 低毗鄰新盤1年前7% 開放式247呎403萬起
話你知：4年前近43億奪地 每呎樓面地價1.3萬
柏蔚森III周六先到先得賣75伙
施永青：用家主導 首選現樓新盤
瑧頤231呎戶月租萬元 呎租43元破頂
銷監局籲發展商發文件交代樓盤與物管公司關係
apm迎中秋節 達人夜書市至午夜
華僑銀行謝棟銘：內房回穩 要靠收入信心就業預期改善
瑞銀林鎮鴻：內地需大幅降息
周顯：港股應24小時吸客
【明報專訊】中央政府對香港的經濟和金融應很是擔心，因此派了不少人來收風，我也是「被收風」的一分子。
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投資二三事
財經專欄
周顯
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