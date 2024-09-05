美7月職位空缺遜預期 見3年半最低

儲局官員：利率不能太長時間過高

今年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）昨稱，美聯儲不能在太長時間將利率維持在過高水平，否則可能會對就業造成太大損害。他表示，若待通脹回落至美聯儲的2%目標才減息，「可能會導致就業市場混亂，造成不必要的痛苦」。他表示，與美聯儲接觸的商界人士談論到招聘活動放緩，但只有少數企業有裁員計劃，不過這些反饋表明「經濟和就業市場正失去動力」。

職位空缺減幅比預期大的數據公布後，美國10年期國債孳息率昨晚一度輕微高於美國兩年期國債孳息率，是2022年6月以來孳息率曲線倒掛（短期債務孳息率較長期高）首次被逆轉。孳息率曲線倒掛一直是經濟衰退的信號，惟孳息率曲線也會在經濟衰退前恢復正常，預示美國經濟可能會面臨困境。

加拿大央行昨連續第三次會議減息0.25厘，將基準利率下調至4.25厘，並重申若通脹持續放緩，繼續減息是「合理的」。

（綜合報道）

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