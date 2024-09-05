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經濟
國際金融

歐汽車需求難復疫前 福士：本周須裁員

【明報專訊】此前披露考慮關閉德國本土部分廠房的德國最大車廠福士（Volkswagen）昨與員工開會，警告目前只有「一至兩年時間」扭轉其主要汽車品牌的形勢。福士財務總監Arno Antlitz表示，本周宣布裁員在內的措施是必要的，因為福士預計歐洲汽車需求不會恢復到疫情前水平，這意味福士將背棄2029年之前不會在德國裁員的承諾。

Antlitz稱，福士需適應新冠疫情後，歐洲汽車需求減少的現實，並重新調整產量。

他說，福士預計與疫情前相比，歐洲每年的汽車銷量將減少200萬輛，而福士佔據歐洲汽車市場的四分之一，意味福士在歐洲市場的每年銷量將減少50萬輛，這「相當於大約兩個汽車工廠」的產量。

福士成立87年來從未關閉過德國本土的工廠，潛在的關閉廠房計劃，令該公司的勞資委員會（Works Council）不滿。勞資委員會負責人Daniela Cavallo表示，福士威脅關閉工廠，相當於「宣布破產」，指其嚴重破壞信任。

她表示，福士德國廠房的未來，關係到下薩克森州（該州擁有福士20%投票權）以及整個國家的利益。德國副總理哈貝克（Robert Habeck）警告福士，需對全國30萬名福士工人負責。

富豪棄2030年只售純電動車目標

福士期望透過削減開支，將福士品牌的利潤率在2026年前提升至6.5%，相比今年頭6個月為2.3%。

此外，吉利汽車（0175）母公司吉利控股旗下的瑞典車廠富豪汽車（Volvo）昨宣布，放棄在2030年只銷售純電動車的目標，最新計劃是在2030年銷售至少九成的電動車及插電式油電混合車，剩下一成可能保留給少數輕油電車型（mild hybrid），但長期目標仍是只售電動車。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕富豪汽車 吉利汽車 市場萎縮 裁員 福士汽車

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