應收帳款升 碧瑤綠色：收入增長更快

【明報專訊】碧瑤綠色（1397）昨日召開中期業績會，集團截至今年6月底上半年純利錄2427.1萬元，按年增11.2%。集團主席吳永康表示，集團應收帳款雖然自2020年的逾2億元逐步升至今年中期報告期末的約5.5億元，不過周轉天數自2020年的逾90天回落至現在約70天，為經營現金流及降低利息成本提供貢獻。期內收入按年增16.6%至12.91億元，集團指收入增長遠較應收款項金額增長快，預期未來應收款項金額會因應收入同步發展。
適時尋找潛在併購項目
期內毛利率按年下跌0.3個百分點至7.5%，集團指毛利率的輕微下降受到清潔分部勞動力成本上升的影響，部分被廢物管理及回收分部的強勁表現所抵消。財務總監陳百恆會上表示，勞工成本上升相信是短期影響，預期未來清潔業務人工成本會恢復至每年按年增長約3%的較正常水平。
展望未來，行政總裁吳玉群表示，集團在致力提高各核心業務的市場份額的同時，積極於香港及以外地區擴張。同時因應公司的發展，適時尋找潛在的併購、合營、或新業務項目，加速未來業務增長。吳永康補充，集團在綠色科技方面更多是應用層面，不會有巨大投資，而會加強與大學、科技園及數碼港等科研機構的合作，以增加綠色科技的應用。