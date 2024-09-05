應收帳款升 碧瑤綠色：收入增長更快

適時尋找潛在併購項目

期內毛利率按年下跌0.3個百分點至7.5%，集團指毛利率的輕微下降受到清潔分部勞動力成本上升的影響，部分被廢物管理及回收分部的強勁表現所抵消。財務總監陳百恆會上表示，勞工成本上升相信是短期影響，預期未來清潔業務人工成本會恢復至每年按年增長約3%的較正常水平。

展望未來，行政總裁吳玉群表示，集團在致力提高各核心業務的市場份額的同時，積極於香港及以外地區擴張。同時因應公司的發展，適時尋找潛在的併購、合營、或新業務項目，加速未來業務增長。吳永康補充，集團在綠色科技方面更多是應用層面，不會有巨大投資，而會加強與大學、科技園及數碼港等科研機構的合作，以增加綠色科技的應用。