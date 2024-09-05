港鐵就合併涉54億稅項 擬上訴至高院

港鐵昨發通告指，稅務局已向港鐵發出2009/10至2017/18年度相應的利得稅評稅或補加評稅通知書，港鐵隨即購買23億元儲稅券備用，並向稅務局提出反對，稅務局一度同意暫緩繳款。不過稅務局在2022年5月反對港鐵的意見，並維持2011/12至2017/18年度的利得稅評稅或補加評稅。港鐵從另一外聘大律師取得意見認為具有力的法律理據，再於2022年6月16日向稅務上訴委員會上訴。

稅務上訴委員會上月否決港鐵申請

港鐵後來經與外聘大律師和稅務顧問商討後，決定不再尋求最初款項和負債的攤銷作稅務扣除，並因應過往年度的稅務扣除存在不確定性，到今年6月底累計計提2億元。隨稅務上訴委員會在今年8月6日否決港鐵的申請，公司與外聘大律師和稅務顧問商討後，截至2024年中期業績公告當日，初步意見是續持有力法律理據，因此未計提額外稅務撥備。經檢視稅務上訴委員會決定後，其仍認為持有有力法律理據，因此昨日就稅務上訴委員會的決定向高等法院申請上訴許可。