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經濟

淘寶天貓將開通微信支付

【明報專訊】阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓即將接入騰訊（0700）旗下微信支付，淘天集團昨於商家平台發布意見徵集，宣布將新增微信支付功能，料於9月底完成簽約，意味兩大互聯網巨頭旗下業務支付實現互聯互通。

微信支付回應查詢指出，正開通淘寶平台商戶的支付功能，具體推出時間可關注淘寶平台公告。微信支付秉持開放的合作理念，積極探索與各領域的互通合作。微信支付已與包括銀聯雲閃付、京東（9618）支付、三大運營商旗下支付平台、數字人民幣等陸續開展支付互通合作，在保障交易安全的基礎上，未來也將不斷探索為用戶提供便利。淘寶天貓發言人表示，淘天秉持開放的合作理念，積極探索與各平台的互通合作，不斷提升消費者購物體驗，讓消費者的購物更便捷、愉悅和高效。

據消息人士透露，今次淘天加入微信支付是應對消費者和商家的需求，實踐「用戶為先」策略的最新體現，為用戶提供多一種支付選項，提升支付便利性，尤其是對於偏好使用微信支付的下沉市場用戶，為商家帶來更多銷售。此外，今次亦標誌平台間互聯互通的里程碑，有助於提升淘寶天貓的商業競爭力，促進淘天與微信生態之間的協同聯動，不僅為商家帶來新的商業機會，在微信生態接入上與內地電商同業看齊，有助鞏固和強化淘天在市場競爭中的領先地位。

內媒：美團外賣酒店擬入駐支付寶

據內媒「36氪」報道，淘寶打通微信支付在淘天集團內部屬保密項目，項目於半年前開始籌備，由用戶端基礎工具團隊在主要對接，今年6月手機淘寶部分用戶已測試使用微信支付，不過只支持購買部分商品。另一內媒「晚點LatePost」指美團（3690）旗下外賣及酒店兩大核心業務昨日亦入駐支付寶小程序，美團團購業務正進行內部測試，並於近日推出。

相關字詞﹕互聯互通 內地電商 支付平台 微信支付 阿里巴巴 騰訊

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