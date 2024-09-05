ZA Bank單月轉賺 本港虛銀首家 上半年蝕逾1億 按年顯著收窄

明報記者 江陵凱

8家虛擬銀行將於本月底才公布中期業績，但ZA Bank控權股東眾安在綫（6060），以及今年4月2日與陸金所（6623）完成對PAO Bank（前稱平安壹賬通銀行）收購交易的金融壹賬通（6638），已於集團公布中期業績時，率先交代今年上半年相關虛銀的財務數據。

半年淨收入按年升46%

雖然ZA Bank表示成為實現單月扭虧為盈的首家虛銀，但眾安在綫於中期業績表示，ZA Bank上半年仍虧損1.09億元，較去年同期虧損約2億元收窄45.2%。淨收入按年升45.9%至2.55億元，其中非利息收入佔比約18.4%。

而截至6月底，ZA Bank擁有存款餘額約168.01億元，貸款總餘額約56.19億元，存貸比率為33.4%。

市場一直關注本港8家虛銀哪一家能夠實現扭虧為盈。去年全年業績顯示，8家虛銀中，有5家均見虧損有所收窄，當中ZA Bank全年虧損按年收窄兩成至3.99億元，WeLab Bank（匯立）虧損收窄幅度為最大（見表），Mox及天星銀行則見虧損擴大。

PAO Bank半年經營虧損收窄34%

但據金融壹賬通最新中期業績顯示，PAO Bank上半年經營情况有所改善，期內經營虧損按年收窄34%至5056萬元人民幣。

部分虛銀有設定實現扭虧為盈的目標，當中Mox以及6月完成架構重組的WeLab Bank，分別以今年及明年達到收支平衡為目標；而金管局上月初發表的虛擬銀行檢討報告指出，英國的3家主要虛銀平均需要超過6年才可實現盈利，而德國其中1家最大規模的虛銀，預計需時8年才能實現盈利。