富力附屬遭接管 涉68間酒店1幢寫字樓

富力表示，兆晞持有公司一家全資附屬公司的全部股權，在中國間接持有68間酒店及1幢寫字樓。兆晞為御逸的全資附屬公司，御逸為富力香港全資附屬公司。

富力續稱，公司正在評估委任接管人的法律、財務和營運影響，將密切關注上述事項的進展， 並將根據上市規則等向股東及其他投資者公布任何重大進展。公司正與顧問共同探討全面可行的解決方案，並將積極與境外債權人就重組方案溝通與合作。

據富力地產今年7月8日公布，公司遭貸款持有人之一的Seatown Private Credit Master Fund入稟申請清盤，呈請將於9月25日在高等法院審理。根據資料，兆晞、富力香港及富力地產與貸款人在2023年1月達成融資協議，截至今年7月8日富力尚未償還相關貸款金額達6.137億美元。Seatown Private Credit Master Fund則持有上述貸款18%。

恒大汽車旗下再被申破產審查

此外，恒大汽車（0708）旗下的恒馳汽車上海公司再遭申請破產審查。據內地《每日經濟新聞》報道，恒大恒馳新能源汽車（上海）有限公司新增一則破產審查案件，申請人為正泰電氣股份有限公司。在今年7月26日，恒大汽車亦披露旗下的恒大新能源汽車（廣東）及恒大智能汽車（廣東）亦遭個別債權人申請破產重整。