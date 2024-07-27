亞股大跌 恒指挫194點抗跌力強

中海油紫金中石油挫逾6%

除經濟數據疲軟，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）周二急挫近一成，拖累美股隔晚見近1個月最大跌幅，Nvidia收市後再傳出涉壟斷遭傳召，昨亞洲股市幾乎全線向下，台積電等晶片股領跌，台股跌999點或4.5%，日股曾穿37,000點，跌1684點或4.3%，韓國股市亦跌逾3%。恒指低開176點後跌勢加劇，最多跌318點，最終收報17,457點，跌194點或1.1%，國指跌69點或1.1%，收報6133點，科指跌13點或0.4%，收報3482點，北水轉淨流出37.03億元。連跌3日的上證指收跌18點，失守2800點，再現7個月低位。

傳分階段降按息 內銀回穩

彭博報導引述消息指，內地當局考慮內銀分兩階段調低現有按揭貸款，以減輕內銀利潤衝擊。首階段或在未來數星期下調，次階段減按息時間料在明年初，希望全國按息調減約0.8厘。內銀股價連跌數日後，個別內銀逆市微升，農行（1288）更升2%。國際油價挫近9個月新低，除中海油、中石油跌逾6%；科技股個別發展，騰訊（0700）跌1.4%，阿里（9988）無升跌，京東（9618）、美團（3690）靠穩。

瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，現時香港利息支出佔GDP比率約為10%，接近歷史高位水平，若利率下降1厘，則可釋放相等於2%GDP的利息支出，涉資數百億元，有關資金同時亦等同於去年本港零售總額約13至15%。他續提到，本港疫前活期及儲蓄存款（CASA）佔銀行總存款的比率為六成降至目前約四成，當減息時相信會令部分資金流到風險資產上。

陳志立提到，瑞銀先前根據公司債務內浮息債佔比、槓桿比率及其後減息對公司估值的推動，及自由現金流與股東回報等3項條件，篩選了航空、特定地產及電訊等三大減息最受惠板塊，個股包括香港電訊（6823）、電訊盈科（0008）、國泰（0293），以及太古地產（1972）等。他續提到，同時亦篩走部分槓桿比率過高的公司。