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經濟

中銀出招爭按揭 最多回贈0.25% HIBOR見1年低 分析：更多優惠料帶動樓市

【明報專訊】市場普遍預期美國減息周期臨近，港元拆息持續回落，與按揭定價相關的1個月港元拆息（HIBOR）昨報3.8886厘，再現1年新低。資金成本減輕給予大型銀行提供按揭優惠的空間。「香港01」昨引述消息稱，中銀香港（2388）為按揭貸款提供0.1%至0.25%現金回贈。為今年5月叫停以來再推回贈。有消息人士證實，貸款額200萬元以上可得0.2%回贈，貸款額1000萬元以上會視乎客戶關係最多0.25%。分析指相信未有提供回贈的銀行會相繼跟隨，但不會太快再提高回贈水平，至於按息下調或會先等待最優惠利率（P）下調，以一同降低存息成本。

明報記者 歐陽偉昉

中銀香港回應，樓按是其核心業務，條款會視乎貸款金額、客戶關係等多項因素而定。現時另一家按揭大行匯豐尚未提供按揭回贈，惟渣打上月亦向貸款額600萬元客戶提供0.1%至0.2%的回贈額，恒生（0011）近日亦推出0.1%至0.2%回贈，針對貸款額400萬元以上的按揭保險客戶，以及穩定出糧紀錄人士。惟銀行恢復0.1%至0.2%回贈水平，相對高峰期一度逾3%（見圖）相距仍甚遠。

中原按揭：短期內回贈不會大幅提高

以現時主要H按和鎖息上限計算，新做實際按息為4.125厘，1個月港元拆息自去年6月至今年8月大致高於該水平。中原按揭董事總經理王美鳳表示，過去未曾出現拆息高於實際按息超過一年，令大行取消按揭現金回贈。現時大行改變按揭取態，部分中小行提供0.2%至0.5%按揭現金回贈，大行因而增加回贈吸客。不過王美鳳認為，回贈水平短期內不會太快提高，至第四季美息進一步下調，樓市進一步回暖，料銀行對按揭取態將更積極，或視乎資金成本進一步提高回贈水平。至於會否下調新做按揭定價，王美鳳指1個月拆息要跌至2.825厘，實際按揭才會回到H按封頂水平以下，現時拆息稍為回落，尚未能使銀行下調H按封頂水平。她認為銀行會先待最優惠利率下調，再調降按揭計劃定價，因屆時可一同下調儲蓄存息。

拆息回落 未致令銀行降封頂水平

昨日1個月港元拆息較同期美元拆息低1.4厘，較7月時的0.85厘明顯擴大，上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，過去1厘息差已相當大，港元拆息向下部分受中資企業派息季節剛完結，較多資金流入港元，提高市場流動性影響。1個月港元拆息8月下調達0.585厘，為今年1月以來最大單月跌幅，林俊泓預期，隨着美國減息周期開始，港美息差會收窄。另外市場已相當充分反映減息預期，認為及後港元拆息下調幅度不會如想像般快，預期至年底會見3.3厘至3.4厘，暫未足以推動P下調。

相關字詞﹕現金回贈 按揭 中銀香港 減息

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