基金特區：宏利看好中韓市場 步入減息周期 亞洲不利因素緩解

美聯儲主席鮑威爾上月於Jackson Hole全球央行年會上表示，是時候調整政策。市場普遍認為相關言論，是為了在9月議息會議時啟動減息周期鋪路。宏利投資管理指出，雖有迹象顯示美國勞工市場轉弱，惟尚未出現急跌下滑的情况，實質工資增長向好，加上商業投資持續強勁，令消費市道保持強韌，但是亦預期整體美國經濟增長將放緩，目前預測美國年內將減息3次，每次維持在25點子（100點子等於1厘）的幅度，將繼續密切注視當地的經濟數據，以評估當局是否需要加快減息步伐。

預計美年內減息0.75厘

宏利投資管理亞洲區資產配置主管潘樂勤（Luke Browne）指出，美國今年減息步伐仍存不確定性，現時可以肯定的是美國將於今年內減息，隨着環球各地央行相繼展開減息周期，亞洲經濟有望受惠，目前區內經濟狀况正逐步改善，以中國為例，儘管經濟仍需面對房地產市場的挑戰，但當局已採取了一些行動，顯示政府已意識到需要推行一定程度的刺激經濟措施，於助經濟增長重回正軌的同時，避免過度刺激經濟導致資產價格產生泡沫，故認為亞洲市場正浮現投資機會，惟需要選擇性地投資亞洲市場及行業。

美元料轉弱 利好亞洲市場

朱賓補充，目前亞洲市場仍然是世界上經濟增長最快的地區，另外亞洲通脹大致受控，當美國展開減息周期，美國利率為亞洲的消費和投資帶來之阻力將減低，支持今明兩年的亞洲經濟增長。據國際貨幣基金組織（IMF）今年7月公布的經濟預測，預期今明兩年環球經濟增長分別為3.2%及3.3%，其中預料亞洲新興市場和發展中經濟體今明兩年的經濟增長分別達5.4%及5.1%，當中預期中國經濟增長將分別達5%及4.5%，印度增長有望分別達7%及6.5%，並料東盟五國今明年兩年經濟增速將分別達4.5%及4.6%，均高於發達經濟體的1.7%及1.8%，及同期美國的2.6%及1.9%。

亞洲經濟逐步改善，增速仍高於已發展市場，加上美元匯價有望稍回軟，將為亞洲市場帶來支持。朱賓續稱，美國即將開展的減息周期，與過去兩次受金融海嘯或疫情影響而減息不同，這次是於通脹正常化，經濟增長放緩，而非陷入衰退下減息，意味美元匯價或會稍為轉弱，這往往利好亞洲市場表現，根據過去24年的數據，當中有13年亞洲市場跑贏環球市場，其中9年處於美元偏軟的環境，至於24年中亞洲市場有11年表現遜於環球市場，當中有10年為美元走強的年份。

中國救樓市 經濟望逐步改善

除了經濟及貨幣因素，估值吸引是另一利好因素。朱賓表示，過去一段較長的時間，亞洲企業盈利預測持續向下調整，惟情况於過去數月已見改善，隨着亞洲除日本外盈利預測呈上調趨勢，同時區內估值仍然吸引下，有望獲重新評級；至於區內市場，長線仍看好印度市場，基於印度經濟保持強勁的結構性增長趨勢，但要留意印度股市估值相對偏高，加上莫迪政府於大選後議席有所減少，市場擔憂其投資增長模式的可持續性，因此目前該公司對印度市場保持謹慎態度，較看好在印度大選前表現遜於工業股的消費相關股；至於中國市場，認為中國近年推出的政策有望緩解房地產行業低迷對整體經濟的影響，經濟逐步改善，加上市場估值偏低，及市場普遍持謹慎態度，該公司對中國市場前景持正面看法。

AI投資主題 韓國更勝台灣

近年人工智能（AI）投資主題大熱，促使部分資金流入亞洲區內的台灣市場及韓國市場。朱賓指出，兩者之間相對較看好韓國，基於韓國市場估值吸引，以及韓國的動態隨機存取記憶體 （DRAM） 行業正處於上升軌，反觀台灣很多科技股其實並未有直接參與AI相關業務，但股價因此主題而被推高，再者韓國許多電池股表現，仍受市場憂慮環球電動車銷售增長所拖累，考慮到近期歐美市場針對中國供應商實施的保護主義，或加速市場對韓國電動車供應鏈作為替代品的興趣，意味韓國電池股盈利存在增長的可能性，令相關股份估值顯得吸引。

劉敬華 明報記者

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