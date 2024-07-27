中原：樓價跌浪為SARS後最長

雖2月底「撤辣」後交投曾回升，但購買力被消化後再回落，加上發展商續劈價清貨，二手樓價面臨更大下調壓力。上周五公布的中原城市領先指數CCL報138.17點，見近8年新低，較2021年歷史高位191.34點跌近28%。至於租金逆市向上，亦反映部分市民對後市缺乏信心，寧租樓暫緩入市。

荃威花園均呎低見7367元

陳永傑期望，隨着美國9月開始減息，第四季樓價止跌回升，全年樓價有機會「打和」。本港樓市對上一次最長跌浪為1997年亞洲金融風暴後，差估署私宅售價指數由1997年12月的155點，跌至2002年12月64.8點，累瀉近六成，負資產個案在2003年升至逾10萬宗，目前本港負資產逾3萬宗，為2003年高峰期的三分之一。至於2008年金融海嘯時期，樓價由當年3至12月、9個月間累跌23%；現樓價較2021年8月高位累跌逾27%，跌幅超越金融海嘯。