明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

中原：樓價跌浪為SARS後最長

【明報專訊】樓市跌浪持續，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，本港樓價已在2022年及2023年分別下跌15%及7%，今年以來亦再跌近5%，為1997至2003年SARS後樓市最長跌浪，目前全港138個主要大型屋苑，有26個（近兩成）平均呎價跌穿1萬元水平，比去年底僅11個（佔8%）增1.3倍。其中，荃灣荃威花園最新平均呎價7367元，為平均呎價最低的藍籌屋苑，較2021年均呎逾1.1萬元回落逾三成。

雖2月底「撤辣」後交投曾回升，但購買力被消化後再回落，加上發展商續劈價清貨，二手樓價面臨更大下調壓力。上周五公布的中原城市領先指數CCL報138.17點，見近8年新低，較2021年歷史高位191.34點跌近28%。至於租金逆市向上，亦反映部分市民對後市缺乏信心，寧租樓暫緩入市。

荃威花園均呎低見7367元

陳永傑期望，隨着美國9月開始減息，第四季樓價止跌回升，全年樓價有機會「打和」。本港樓市對上一次最長跌浪為1997年亞洲金融風暴後，差估署私宅售價指數由1997年12月的155點，跌至2002年12月64.8點，累瀉近六成，負資產個案在2003年升至逾10萬宗，目前本港負資產逾3萬宗，為2003年高峰期的三分之一。至於2008年金融海嘯時期，樓價由當年3至12月、9個月間累跌23%；現樓價較2021年8月高位累跌逾27%，跌幅超越金融海嘯。

相關字詞﹕樓價跌浪 金融海嘯 二手樓價 息口 減息預期 美國減息

上 / 下一篇新聞

證監指股權高度集中 昇能挫98% 街貨量不足一成 市值單日蒸發逾200億
證監指股權高度集中 昇能挫98% 街貨量不足一成 市值單日蒸發逾200億
恒指公司：從下而上估算恒指22621點
恒指公司：從下而上估算恒指22621點
內銀拖累恒指挫40點 9月開局兩連跌
內銀拖累恒指挫40點 9月開局兩連跌
晨星：內銀跌 反映市場憂按息下調
晨星：內銀跌 反映市場憂按息下調
匯控新CEO艾橋智：繼續現有戰略
匯控新CEO艾橋智：繼續現有戰略
廚具品牌卡羅特據報集資逾9億元
廚具品牌卡羅特據報集資逾9億元
螞蟻銀行新增港元美元定存 美元定存年利率達4.5厘 分析：以高息吸客
螞蟻銀行新增港元美元定存 美元定存年利率達4.5厘 分析：以高息吸客
Tesla上月中國銷量增37% 年內新高
Tesla上月中國銷量增37% 年內新高
數碼通全年多賺75% 派息維持
數碼通全年多賺75% 派息維持
字節跳動擬尋求 95億美元貸款
字節跳動擬尋求 95億美元貸款
穆迪上調美團評級 料營運財務指標續改善
穆迪上調美團評級 料營運財務指標續改善
匯豐信用卡非港商戶簽帳11月起收1%交易費
匯豐信用卡非港商戶簽帳11月起收1%交易費
新地合資Ion Orchard 股權出現變動
新地合資Ion Orchard 股權出現變動
都市麗人今年開店 料超去年
都市麗人今年開店 料超去年
美兩製造業數據遜預期 美股三大指數挫 美匯指數見兩周高
美兩製造業數據遜預期 美股三大指數挫 美匯指數見兩周高
紐遊客入境費擬增兩倍至483元
紐遊客入境費擬增兩倍至483元
OPEC+擬下月增產 國際油價跌4%
OPEC+擬下月增產 國際油價跌4%
張兆聰：快遞股績後向好 中通快遞可跟進
張兆聰：快遞股績後向好 中通快遞可跟進
港元定存高息精選
港元定存高息精選
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
姜靜：瑞郎已成套利交易新寵
姜靜：瑞郎已成套利交易新寵
技術取勝：太平洋航運2.3元受阻
技術取勝：太平洋航運2.3元受阻
劉思明：港股回歸平淡 高息行業回吐明顯
劉思明：港股回歸平淡 高息行業回吐明顯
周顯：經濟差也會有泡沫
周顯：經濟差也會有泡沫
湯文亮：積下陰德 現在唔好叫人賣樓
湯文亮：積下陰德 現在唔好叫人賣樓
維港‧雙鑽最快本周開價 至少141伙 天璽‧天1期下周上樓書 開放式250呎起
維港‧雙鑽最快本周開價 至少141伙 天璽‧天1期下周上樓書 開放式250呎起
INNOVALE 60伙售轉租 9500元入場
INNOVALE 60伙售轉租 9500元入場
浪澄灣兩房多按盤750萬沽 12年實蝕6%
浪澄灣兩房多按盤750萬沽 12年實蝕6%
市建局2577萬購馬亞木衙前圍道舖
市建局2577萬購馬亞木衙前圍道舖
南天第洋溢高貴氣質
南天第洋溢高貴氣質
室內設計由梁志天操刀
室內設計由梁志天操刀
基金特區：宏利看好中韓市場 步入減息周期 亞洲不利因素緩解
基金特區：宏利看好中韓市場 步入減息周期 亞洲不利因素緩解