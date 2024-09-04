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經濟
2024年9月4日星期三
技術取勝
投資策略
證監指股權高度集中 昇能挫98% 街貨量不足一成 市值單日蒸發逾200億
恒指公司：從下而上估算恒指22621點
內銀拖累恒指挫40點 9月開局兩連跌
晨星：內銀跌 反映市場憂按息下調
匯控新CEO艾橋智：繼續現有戰略
廚具品牌卡羅特據報集資逾9億元
螞蟻銀行新增港元美元定存 美元定存年利率達4.5厘 分析：以高息吸客
Tesla上月中國銷量增37% 年內新高
數碼通全年多賺75% 派息維持
字節跳動擬尋求 95億美元貸款
穆迪上調美團評級 料營運財務指標續改善
匯豐信用卡非港商戶簽帳11月起收1%交易費
新地合資Ion Orchard 股權出現變動
都市麗人今年開店 料超去年
美兩製造業數據遜預期 美股三大指數挫 美匯指數見兩周高
紐遊客入境費擬增兩倍至483元
OPEC+擬下月增產 國際油價跌4%
張兆聰：快遞股績後向好 中通快遞可跟進
港元定存高息精選
英鎊定存高息精選
姜靜：瑞郎已成套利交易新寵
技術取勝：太平洋航運2.3元受阻
劉思明：港股回歸平淡 高息行業回吐明顯
周顯：經濟差也會有泡沫
湯文亮：積下陰德 現在唔好叫人賣樓
維港‧雙鑽最快本周開價 至少141伙 天璽‧天1期下周上樓書 開放式250呎起
INNOVALE 60伙售轉租 9500元入場
浪澄灣兩房多按盤750萬沽 12年實蝕6%
中原：樓價跌浪為SARS後最長
市建局2577萬購馬亞木衙前圍道舖
南天第洋溢高貴氣質
室內設計由梁志天操刀
基金特區：宏利看好中韓市場 步入減息周期 亞洲不利因素緩解
技術取勝：太平洋航運2.3元受阻
【明報專訊】心動或下試16元支持（圖）
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