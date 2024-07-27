OPEC+擬下月增產 國際油價跌4%

與此同時，利比亞央行官員表示，「強烈」迹象顯示，利比亞不同政治派別可能快將就恢復產油達成協議，令利比亞原油可望重返市場。市場再次關注原油供過於求，觸發國際油價急跌。

布油跌穿75美元 去年底來低位

布蘭特原油昨午夜前跌4%，跌穿每桶75美元，是去年底以來低位。紐約期油午夜前亦跌4%，跌至每桶70美元水平。兩者均抹去今年以來的升幅。

今年迄今，布蘭特期油跌逾3%，而紐約期油跌約1%。

此前路透社消息指出，利比亞主要港口的石油出口在周一暫停，全國範圍內的原油產量減少，敵對政治派系之間圍繞央行控制權及石油收入的僵局持續。在8月28日，該國原油產量降至約59.1萬桶，相比7月的每日產量達到128萬桶。若不同派系之間達成協議，產量可望顯著恢復。

Panmure Liberum分析師Ashley Kelty表示，在OPEC+採取行動前，油價能跌至多低還有待觀察，因為多數油組成員國需要油價高於當前水平，才能接近平衡預算。

（綜合報道）

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