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經濟

數碼通全年多賺75% 派息維持

【明報專訊】數碼通電訊（0315）公布2023/24財年全年業績，純利按年增75%至4.7億元；撇除上一財年計入2.01億元的潛在金融投資虧損撥備，純利按年相若。派末期息0.175元，全年派息維持0.32元，派息率達75%。

至6月底客戶人數按年增長1%至271.3萬個，其中5G 服務客戶滲透率提升3個百分點至39%。期內每月每户平均收入（APRU）錄得224元，按年持平。執行董事兼行政總裁劉若虹表示，近年市場競爭激烈令APRU持續承壓，雖然高端客戶群較穩定，但針對價格敏感用戶的流動虛擬網絡營辦商（MVNO）業務明顯受影響。

另外，漫遊全年收入按年增44%至6.13億元，當中6月份境外漫遊收入更勝疫前、達到疫前141%水平。劉若虹預計增長勢頭會延續，又表示5G家居寬頻的靈活性可增加更多應用場景，而且公司於固定光纖（fixed fiber）的市場份額是低單位數，故相信有很大增長空間，未來續加強客戶交叉銷售。

漫遊收入增44% 6月達疫前141%

全年核心資本開支按年減少1%至5.02億元，劉若虹稱公司已完成5G網絡建設，開支已見頂，料來年續下跌。被問到會否在今財年內提供5G-A商業服務，執行董事兼科技總裁鄒金根指出，公司今年就相關技術試行及應用，冀未來一至兩年內全面推出。

數碼通現正將澳門流動通訊服務營運商牌照交還予澳門政府，劉解釋由於當地市場較小，而且為客戶提供服務時遇到很多限制，「若不能做到我們覺得滿意的網絡性能（Network Performance），寧願選擇退出。」至於相關客戶和員工的後續安排，她指其已安排他們過渡至當地主要營運商。

相關字詞﹕全年業績 數碼通

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