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經濟

螞蟻銀行新增港元美元定存 美元定存年利率達4.5厘 分析：以高息吸客

【明報專訊】市場普遍預期美國將於本月減息，近期各大銀行調低較長年期的定期利率，不過虛擬銀行螞蟻銀行昨日新增港元和美元定期存款服務吸納存款，其中客戶以新資金開立、存款額至少3萬美元（約23.39萬港元）開立美元12個月定存，可獲年利率4.5厘，為全港最高。截至去年底，螞蟻銀行的貸存金額為各虛銀中最少（見表），現時高息吸存，分析認為或是在各大銀行下調長期定存，以高息爭取客戶。

明報記者 歐陽偉昉

螞蟻銀行開立定存金額可低至1元，存款金額亦不設上限，同以新資金、3萬美元起存額計算，6個月美元定存年利率亦為4.5厘，3個月和9個月年利率為4.4厘，若定存金額3萬美元以下和並非以新資金開立，12個月美元定存年利率亦有4.3里，3、6和9個月年利率分別為4厘至4.2厘。

截至去年底 螞蟻貸存金額各虛銀中最少

市場預期美國會在9月起開始減息周期，本港銀行美元定期利率普遍呈短高長低，以建行亞洲為例，昨日50萬美元或以上（約390萬港元）新資金美元定期，3個月年利率高達5厘，6個月減至4.5厘，至12月則降至4.1厘。

螞蟻港元定存的年利率亦是長息高於短息，以30萬港元新資金計算，12個月存息為3.5厘，3、6、9個月年利率分別為1.4厘、1.9厘和2.7厘。撇除新資金和30萬存款額優惠，3至12個月定存年利率分別為1.2、1.7、2.6和3.5厘。此外，螞蟻定存容許客戶免手續費提前支取全部存款，但不會取得任何利息，而客戶可自由設置在3至12個月內任意天數的存款期限。

自2020年推出以來，高存息是虛銀常用吸引客戶的方法，現時低門檻的港元定期，虛銀亦提供較高的利率，例如PAObank（前稱平安壹賬通銀行）不論新舊資金，1至12個月給予年利率3.6厘，最低門檻僅為100元，眾安銀行則以抽取「加息券」，附加邀請親友以獲得額外「加息券」的方式作推廣，最高年利率可至18厘。

截至去年底，螞蟻銀行客戶存款為6.3億元，客戶貸款3.1億元，均為各虛銀最少，不過淨利息收入為5842萬元為全港第五高，而虧損則是虛銀最少。

富瑞證券研究部中國金融業副總裁黃梓皓認為，螞蟻在虛銀中規模不大，認為此舉或趁其他銀行下調定存利率，以高息爭取零售客戶的市佔，日後或再拓展其他業務如資產管理等。

黃梓皓又指出，以高息吸存，向外貸款的利差空間不大，加上美元定存較同業吸引，螞蟻吸納美元存款，對其中小企貸款的用途並不是太大，而30年美國國債孳息率現時只有4.128厘，因此不似是吸存用於貸款或投資美債。

相關字詞﹕螞蟻銀行 定存 定期存款 虛擬銀行 減息

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