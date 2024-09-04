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經濟

晨星：內銀跌 反映市場憂按息下調

【明報專訊】內銀股上周業績公布後，A股和H股價分別平均下跌約8%和4%。投資研究機構晨星報告指出，下跌反映市場的失望情緒，過去一段時間內銀跑贏大市，不過近期市傳政府疑容許現有按揭客戶再融資，投資者擔憂銀行淨息差將承受進一步壓力。不過，該行料當局會同時下調存款利率，以對應下調現有按揭利率的壓力，因此維持現有基本看法不變。

國有銀行H股估值被低估

對於上季表現，晨星認為，工行（1398）和建行（0939）上半年淨息差走勢略低於該行預期，較第一季淨息差分別下降0.3至0.5厘，相對而言中行受惠外幣敞口高於同業，農行（1288）和郵儲（1658）受惠強勁農村信貸需求和較高貸款定息，第二季淨息差趨於穩定。

展望下半年，晨星預計當局警告工業存在產能過剩風險，行業債務擴張料會放緩，有助國有大行更合理增加貸款，穩定下半年淨息差，不過由於國有大行的按揭貸款佔比較高，它們受到潛在抵押貸款利率下調的不利影響會更大。該行目前維持國有大銀行今年淨息差，收縮0.15至0.25厘，明年收窄中高個位數的預期。

個別銀行方面，晨星指農業銀行為他們的首選，因為農行淨息差趨勢和貸款增長高於同業，並受惠在農村銀行業務有強大立足點，晨星將農行淨息差今年和明年預測上調0.05厘和0.02厘，帶動農行公允價值由3.5元升至3.8元。其他國有銀行的公允價值預測則沒變，預計它們全年純利和每股派息有望持平或增1%。

晨星認為，目前國有銀行H股的估值被低估，現時市帳率為0.4至0.5倍，股息率有7厘至8厘。5月市傳內地或豁免個人投資者經港股通購買港股的20%股息稅，或提高投資者對H股的興趣。

相關字詞﹕晨星 農業銀行 淨息差 港股通 內銀

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