證監指股權高度集中 昇能挫98% 街貨量不足一成 市值單日蒸發逾200億

明報記者 陳偉燊

昇能集團的公告引述證監會查訊該集團股權的分佈結果顯示，截至8月19日，除了侯皓瀧為首的一系列公司之外，尚有25名股東共持有逾2.79億股股份，相當於已發行股本27.65%。在進一步撇除沒有結存於中央結算及交收系統或在香港股東名冊中登記的約4931萬股、約佔已發行股本4.88%後，公眾股東持股僅餘9.8%（見圖1），持股僅約9894.16萬股。換言之，該集團股份有90.2%集中在少數股東手上。若只計大股東、25名持重貨股東及在開曼群島5名持股4.22%股東計，在該集團持股比重亦約89.53%。

股價上周創新高 較去年招股價升逾12倍

昇能集團昨日以18.98元低開後，股價便持續受壓，瞬即變成「毫子股」，最低曾見0.14元。在昨午2時50分停牌前其跌幅略收窄，但仍跌逾98%，累計成交股數達15.07億股，相當於其發行股本10.1億股的1.5倍，成交額亦達4.94億元，全日成交宗數4.52萬。公司下午2時許以待公布內幕消息為由叫停交易後，截至昨晚尚未刊發公告作進一步交代。昇能於去年1月以1.6元招股價上升後，股價反覆向上，至今年5月起更持續爆升，股價於上周創21.5元的歷史新高（見圖2），較招股價累升逾12倍，證監會於高位出手戳破股權高度集中，引發持股人士爭相沽貨。

點名股權高度集中 變證監打擊莊家股必殺技

近期證監會公布上市公司股權過度集中，變相成為打擊莊家股「必殺技」，6月起多次公布不同股份的股權集中個案後，股價就算未必即時有很大反應，但是在之後也難免受壓（見表）。當中除米高集團（9879）自8月初公布有關消息後，累計至昨日尚微升1.31%之外，其餘皆下跌。至今尤以6月19日公布股權過度集中消息的長久股份（6959），股價翌日大跌六成半後，累計至昨日跌幅達91.92%。其餘如在7月9日及8月23日公布有關消息的樂艙物流（2490）及國富創新（0290），之後亦累積分別跌18.83%及13.73%。