明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

深水埗近40年納米樓210萬沽 4個月炒貴17%

【明報專訊】雖然二手樓價持續回軟，但自政府今年2月撤銷辣稅後，市場不時錄得零星短炒個案，其中樓齡近40年的深水埗單幢舊樓金安大廈一個1房納米樓，剛以210萬元售出，原業主持貨約4個月，帳面獲利約30萬元或17%。

金安大廈1985年落成 提供29伙

上述金安大廈於1985年落成，僅提供29伙，全為細單位，實用面208至304方呎。市場消息指出，該廈其中一個實用208方呎低層B室，新近以210萬元售出，實呎約10,096元。原業主今年4月以180萬元購入，即持貨短短約4個月，帳面獲利30萬元或17%。

環海‧東岸215呎售315萬 9年蝕兩成

不過，市場上仍有多宗蝕讓個案。市場消息指出，紅磡環海．東岸1C座中層L室，實用215方呎，開放式間隔，最新以約315萬元售出，實呎14,651元。

資料顯示，原業主於2015年9月以393.8萬元一手購入，當年採用發展商提供的「開心直通車」付款方法，現售出單位，帳面蝕讓約78.8萬元或20%，若連使費料實蝕逾90萬元或約23%。

資料顯示，上述「開心直通車」買方須付樓價5%訂金，其後3個月起，每個月支付樓價0.35%，而買家可在毋須出示入息證明下，向發展商九建（0034）旗下財務公司借足樓價約83％餘款。

不過資料亦顯示，該名業主當年並無選用發展商旗下財務公司承做按揭。

采葉庭3房715萬易手 業主實蝕133萬

另外，中原地產分行經理林頌宜表示，元朗采葉庭錄得本月首宗成交，位於13座中層G室，實用693方呎，3房1套間隔，以715萬元易手，實呎10,317元。原業主2018年806.8萬元購入，持貨約6年，帳面蝕91.8萬元或約11%，連使費蝕133萬元或逾一成半。美聯物業區域經理黃少明指出，將軍澳新都城2期9座低層F室，實用363方呎，兩房間隔，以519萬元售出，實呎14,298元。原業主2015年509.4萬元購入，持貨約9年，帳賺約9.6萬元或約2%，但連使費後料實蝕約20萬元或近4%。

相關字詞﹕新都城 采葉庭 環海．東岸 蝕讓成交 短炒獲利

上 / 下一篇新聞

內銀捱沽 瑞銀憂受累房貸擬減息 按息若降1厘 料拉低利潤一成
內銀捱沽 瑞銀憂受累房貸擬減息 按息若降1厘 料拉低利潤一成
建行：資產質量料平穩 重點領域風險可控
建行：資產質量料平穩 重點領域風險可控
重磅科網領跌 港股挫297點
重磅科網領跌 港股挫297點
內房8月銷情弱 股價昨全線挫
內房8月銷情弱 股價昨全線挫
匯控新CEO艾橋智履新 港晤高層巡分行
匯控新CEO艾橋智履新 港晤高層巡分行
瑞銀前僱員林忠耀遭證監終身釘牌
瑞銀前僱員林忠耀遭證監終身釘牌
新世界再挫13% SARS後新低 瑞銀：核心虧損料超預期 憂停派末期息
新世界再挫13% SARS後新低 瑞銀：核心虧損料超預期 憂停派末期息
惠理創辦人謝清海 擬辭任聯席主席
惠理創辦人謝清海 擬辭任聯席主席
重塑能源再申港主板上市 預告全年續淨虧損
重塑能源再申港主板上市 預告全年續淨虧損
內地財新製造業PMI擴張 需求改善 新訂單錄增長
內地財新製造業PMI擴張 需求改善 新訂單錄增長
港大：學界擅長梳理數據助ESG 「政商學」合作 提供解決方案幫企業
港大：學界擅長梳理數據助ESG 「政商學」合作 提供解決方案幫企業
日圓兌美元年底料升破140 美日利差面臨收窄 大行上調圓匯預測
日圓兌美元年底料升破140 美日利差面臨收窄 大行上調圓匯預測
外電指英特爾 擬售Altera削支出
外電指英特爾 擬售Altera削支出
福士：擬關閉德部分工廠減成本
福士：擬關閉德部分工廠減成本
張兆聰：補貼利好漸現 雅迪趁回調吸
張兆聰：補貼利好漸現 雅迪趁回調吸
港元定存高息精選
港元定存高息精選
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：嗶哩嗶哩績佳 上望145元
黃雯怡：嗶哩嗶哩績佳 上望145元
梁天卓：養不教 AI之過
梁天卓：養不教 AI之過
吳岸：展現領導力的「關鍵時刻」（二之一）
吳岸：展現領導力的「關鍵時刻」（二之一）
薛偉傑：人形機械人進駐車廠 現階段只為實訓
薛偉傑：人形機械人進駐車廠 現階段只為實訓
技術取勝：海信家電或22.5元遇阻
技術取勝：海信家電或22.5元遇阻
何民傑：公共交通財務須穩健透明
何民傑：公共交通財務須穩健透明
劉思明：基建股捱沽受累 低吸中建築
劉思明：基建股捱沽受累 低吸中建築
周顯：趁有錢先戳破經濟泡沫
周顯：趁有錢先戳破經濟泡沫
湯文亮：一入財門深似海
湯文亮：一入財門深似海
啟德海灣變相一年減價最多21% 推50伙折實均呎17384元 一房折實460萬起
啟德海灣變相一年減價最多21% 推50伙折實均呎17384元 一房折實460萬起
泓碧連沽3洋房 吸金逾2.8億
泓碧連沽3洋房 吸金逾2.8億
內地專才2.22萬租杏花邨3房戶
內地專才2.22萬租杏花邨3房戶
四洲集團斥逾2億 購觀塘一籃子物業
四洲集團斥逾2億 購觀塘一籃子物業
持牌代理38723人 連跌4月見6年新低
持牌代理38723人 連跌4月見6年新低