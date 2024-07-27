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經濟

香港地產

啟德海灣變相一年減價最多21% 推50伙折實均呎17384元 一房折實460萬起

【明報專訊】新盤戰場再次重返啟德區，位於啟德跑道區、嘉華國際（0173）牽頭發展的啟德海灣第1期，共涉1017伙，樓花期約半年，項目自去年11月起銷售迄今累沽90伙，發展商新推4個付款計劃，包括150天現金付款計劃，單位折扣率增至25%，另有指定50個單位有額外限定折扣，入場一房戶可再多13.5%折扣，總折扣高達38.5%，折實價460.7萬元，相比原有折實價最多有20.7％折讓。被問到是否以蝕本價推盤，嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，是次「不計成本、只求回本」。

明報記者 江俊洋

啟德海灣第1期的指定50伙，包括16伙一房、34伙兩房戶，減去所有折扣後，整批單位折實均呎17,384元。

值得留意的是，折扣以新推出「置新時機150天付款計劃」的10%計算，以及原有的15%折扣，合共有25%折扣，至於上述50伙可再有4.75%至13.5%限定折扣，而總折扣最多達38.5%的單位只有1伙，為第2A座1樓N室（見表），實用面積288方呎，一房間隔，折實價460.7萬元，折實呎價15,997元，亦為今批的入場單位；而呎價最低單位為第2B座2樓G室，實用432方呎，兩房間隔，折實價688.1萬元，折實呎價15,928元。

維港‧雙鑽兩房佔四成 開放式戶244呎起

毗鄰啟德海灣、由中海外（0688）發展的維港‧雙鑽，銷售進入直路，昨日上載樓書，位於九龍灣國際交易中心的示範單位及展銷廳已完工，短期內開放予公眾參觀。

據樓書資料顯示，項目設有兩座大廈、共702伙，實用面積由244至1770方呎，設開放式至3房戶型，另有頂層特色戶，全盤面積最細單位為第2A座2樓至30樓C室，實用面積244方呎開放式間隔；頂層特色戶只有1伙，為第2B座30樓D室，實用面積1770方呎4房雙套間隔、連611方呎平台及254方呎天台。中海外地產董事總經理游偉光表示，項目主打兩房單位佔逾40% ，實用面積437至509方呎，部分兩房提供梗廚設計，3房佔約10%，實用593至705方呎，全部位於第2座，廳房同向，享維港海景。

澐璟兩房1859萬沽 實呎逼3萬

同區其他項目亦錄新成交，華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作發展的澐璟，新沽出第5座29樓C室，實用面積620方呎兩房戶，成交價1859.1萬元、實呎29,985元，為項目本月首宗成交。項目自2022年底開售至今累沽265伙，吸金總額逾110.16億元。

朗賢峯IIA期周五價單發售60伙

另外，鷹君（0041）及港鐵（0066）合作、樓花期長約半年的何文田朗賢峯，上周公布IIA期推出首張84伙價單，折實均呎20,774元，落實本周五價單發售60伙，另招標推售73伙，共133伙，同時更新項目IIB期價單，增加兩項建築期付款計劃的折扣率，與IIA期建築期折扣率看齊，由原來1%至3%，提高1.5個百分點，至2.5%至4.5%，連同另外13%其他折扣，總折扣率為15.5%至17.5%。

相關字詞﹕朗賢峯 澐璟 嘉華國際 中海外 維港‧雙鑽 啟德跑道區 啟德海灣 新盤

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