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經濟
2024年9月3日星期二
股市最前線
內銀捱沽 瑞銀憂受累房貸擬減息 按息若降1厘 料拉低利潤一成
建行：資產質量料平穩 重點領域風險可控
重磅科網領跌 港股挫297點
內房8月銷情弱 股價昨全線挫
匯控新CEO艾橋智履新 港晤高層巡分行
瑞銀前僱員林忠耀遭證監終身釘牌
新世界再挫13% SARS後新低 瑞銀：核心虧損料超預期 憂停派末期息
惠理創辦人謝清海 擬辭任聯席主席
重塑能源再申港主板上市 預告全年續淨虧損
內地財新製造業PMI擴張 需求改善 新訂單錄增長
港大：學界擅長梳理數據助ESG 「政商學」合作 提供解決方案幫企業
日圓兌美元年底料升破140 美日利差面臨收窄 大行上調圓匯預測
外電指英特爾 擬售Altera削支出
福士：擬關閉德部分工廠減成本
張兆聰：補貼利好漸現 雅迪趁回調吸
港元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：嗶哩嗶哩績佳 上望145元
梁天卓：養不教 AI之過
吳岸：展現領導力的「關鍵時刻」（二之一）
薛偉傑：人形機械人進駐車廠 現階段只為實訓
技術取勝：海信家電或22.5元遇阻
何民傑：公共交通財務須穩健透明
劉思明：基建股捱沽受累 低吸中建築
周顯：趁有錢先戳破經濟泡沫
湯文亮：一入財門深似海
啟德海灣變相一年減價最多21% 推50伙折實均呎17384元 一房折實460萬起
泓碧連沽3洋房 吸金逾2.8億
深水埗近40年納米樓210萬沽 4個月炒貴17%
內地專才2.22萬租杏花邨3房戶
四洲集團斥逾2億 購觀塘一籃子物業
持牌代理38723人 連跌4月見6年新低
港元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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