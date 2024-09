【明報專訊】講市場營銷的課程,很多時候都會講到MOT(Moments of Truth,中文翻譯為「關鍵時刻」)。大約在20年前,我在一家全球知名的中國科技企業海外拓展的過程裏面,受企業大學委派常用我在90年代初在IBM工作時,學過的一門以豐富的視頻影片為素材的營銷課程「Moments of Truth - Who killed the contract」(「關鍵時刻」 - 誰殺死了合同)的內容作為教材。