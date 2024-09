梁天卓：養不教 AI之過

同樣道理,家長們亦可以利用AI提升孩子們的學習進度。最近讀到可汗學院(Khan Academy)創辦人薩爾‧可汗(Sal Khan)的新書《Brave New Words: How AI Will Revolutionize Education (and Why That's a Good Thing)》,書中提到家長可以利用AI的特點令孩子的學習更有針對性。

舉個例子,家長可以試試用Khan Academy或者Prodigy Math這些AI平台來幫助孩子學習數學。這些平台能根據孩子的表現,調整問題的難易度。例如,當孩子在學習分數時遇到困難,系統會多給他們幾道類似的練習題,讓他們有更多機會理解和應用。這種個性化的學習方式,不但提高了學習效率,也讓孩子更有成就感,從而激發他們的學習興趣。

AI工具令孩子學習更靈活有效

在語言學習方面,AI也有不少好用的工具。像Google的Read Along應用,就很適合用來幫助孩子練習閱讀。這個應用會聽孩子讀書,然後即時給出發音和流利度的反饋。這樣一來,孩子就能隨時隨地練習語言,即使家長沒空也不怕。

舉個例子,家長可以考慮讓孩子試試Duolingo這樣的應用,來學習新語言。Duolingo會根據孩子的學習進度,調整課程的內容,並且通過遊戲的方式來激發他們的學習興趣。孩子在學習過程中遇到困難,AI也會即時提供反饋,幫助他們糾正錯誤,逐步提高語言能力。這些AI工具不僅讓學習變得更加有趣,也讓家長可以更輕鬆地管理孩子的學習進度,無論是閱讀還是學習新語言,都變得更加靈活和有效。

維克森林大學經濟系副教授

[梁天卓 經濟學爸]