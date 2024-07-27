明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

日圓兌美元年底料升破140 美日利差面臨收窄 大行上調圓匯預測

【明報專訊】美、日利差收窄的路徑趨於清晰，多家銀行預測日圓兌每美元今年底可能突破140關口。隨着日本央行在7月底出乎意料再次加息，而日本央行行長植田和男也在8月底向日本國會釋出將繼續加息的信號，加上美聯儲主席鮑威爾在8月底的Jackson Hole全球央行年會表明減息在即，預示美、日的利率政策分歧將逐漸收窄，促使外匯策略師調整對日圓走勢的預測。華僑銀行（OCBC）將今年底日圓兌每美元的預測，由141提升至138。麥格理更將今年底日圓兌每美元的預測，由142上調至135，這將會是2023年5月以來最高水平。

部分銀行則預測，日圓不久將突破140水平。渣打銀行最新預計，日圓兌每美元將在今年底升至140，並在明年第一季漲至136。不過日圓昨日偏軟，兌每美元在146水平徘徊，汽車等出口板塊向上。

日經指數昨早段曾升超過400點，一度重上39,000點關口。午後獲利盤湧現，日經指數昨收市升幅收窄至53點，收報38,700.87點。美國昨天勞動節假期休市。

麥格理：調整預測因鮑威爾放鴿

日本央行近期有兩份研究報告顯示，該央行可能繼續加息，與植田和男的鷹派言論脗合。他8月底向日本國會表示，倘通脹和經濟增長趨勢符合預期，日本央行將加息至中性水平。鮑威爾也在Jackson Hole全球央行年會表明「是時候調整政策」，為美聯儲9月議息會議啟動減息周期鋪路。

在鮑威爾「放鴿」後，日圓兌每美元曾漲至143水平，是8月5日「黑色星期一」環球大跌市以來高位。市場押注美聯儲9月至少減息0.25厘。對於日圓未來走勢，美聯儲的貨幣政策仍是關鍵。麥格理的外匯策略師Gareth Berry稱，該行調整匯率預測，90%是受到鮑威爾在Jackson Hole的言論影響，鮑威爾實際上已預先承諾減息，甚至暗示如果就業市場惡化，可能會採取更激進的減息措施。

華僑銀行外匯策略師Christopher Wong稱，美聯儲與日本央行的政策分歧面臨收窄，事情的演變「讓我們更有信心」上調日圓兌美元的匯率預測。渣打銀行策略師Steven Englander和Nicholas Chia的報告指出，市場可能低估了日本央行第四季更趨鷹派的前景。

美銀唱反調 料年底跌至155

此前預測日圓兌每美元在今年底跌至160水平的巴克萊證券日本（Barclays Securities Japan）外匯策略師門田真一郎亦轉軚，認為日圓將進一步上漲。他關注到美聯儲9月中政策會議前的就業數據，倘本周五公布的美國8月非農就業職位增長轉弱，美元可能會被進一步拋售。

不過，部分策略師仍認為日圓將會回落。美銀證券日本（BofA Securities Japan）指出，單是美聯儲減息，不會導致日圓轉強，因為這不符合過去一些減息周期的模式。美銀證券預計，到今年底，日圓兌每美元的匯率將跌至150至155。

（彭博社）

[國際金融]

相關字詞﹕鮑威爾（Jerome Powell） 植田和男 美元 日圓 利差

上 / 下一篇新聞

內銀捱沽 瑞銀憂受累房貸擬減息 按息若降1厘 料拉低利潤一成
內銀捱沽 瑞銀憂受累房貸擬減息 按息若降1厘 料拉低利潤一成
建行：資產質量料平穩 重點領域風險可控
建行：資產質量料平穩 重點領域風險可控
重磅科網領跌 港股挫297點
重磅科網領跌 港股挫297點
內房8月銷情弱 股價昨全線挫
內房8月銷情弱 股價昨全線挫
匯控新CEO艾橋智履新 港晤高層巡分行
匯控新CEO艾橋智履新 港晤高層巡分行
瑞銀前僱員林忠耀遭證監終身釘牌
瑞銀前僱員林忠耀遭證監終身釘牌
新世界再挫13% SARS後新低 瑞銀：核心虧損料超預期 憂停派末期息
新世界再挫13% SARS後新低 瑞銀：核心虧損料超預期 憂停派末期息
惠理創辦人謝清海 擬辭任聯席主席
惠理創辦人謝清海 擬辭任聯席主席
重塑能源再申港主板上市 預告全年續淨虧損
重塑能源再申港主板上市 預告全年續淨虧損
內地財新製造業PMI擴張 需求改善 新訂單錄增長
內地財新製造業PMI擴張 需求改善 新訂單錄增長
港大：學界擅長梳理數據助ESG 「政商學」合作 提供解決方案幫企業
港大：學界擅長梳理數據助ESG 「政商學」合作 提供解決方案幫企業
外電指英特爾 擬售Altera削支出
外電指英特爾 擬售Altera削支出
福士：擬關閉德部分工廠減成本
福士：擬關閉德部分工廠減成本
張兆聰：補貼利好漸現 雅迪趁回調吸
張兆聰：補貼利好漸現 雅迪趁回調吸
港元定存高息精選
港元定存高息精選
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：嗶哩嗶哩績佳 上望145元
黃雯怡：嗶哩嗶哩績佳 上望145元
梁天卓：養不教 AI之過
梁天卓：養不教 AI之過
吳岸：展現領導力的「關鍵時刻」（二之一）
吳岸：展現領導力的「關鍵時刻」（二之一）
薛偉傑：人形機械人進駐車廠 現階段只為實訓
薛偉傑：人形機械人進駐車廠 現階段只為實訓
技術取勝：海信家電或22.5元遇阻
技術取勝：海信家電或22.5元遇阻
何民傑：公共交通財務須穩健透明
何民傑：公共交通財務須穩健透明
劉思明：基建股捱沽受累 低吸中建築
劉思明：基建股捱沽受累 低吸中建築
周顯：趁有錢先戳破經濟泡沫
周顯：趁有錢先戳破經濟泡沫
湯文亮：一入財門深似海
湯文亮：一入財門深似海
啟德海灣變相一年減價最多21% 推50伙折實均呎17384元 一房折實460萬起
啟德海灣變相一年減價最多21% 推50伙折實均呎17384元 一房折實460萬起
泓碧連沽3洋房 吸金逾2.8億
泓碧連沽3洋房 吸金逾2.8億
深水埗近40年納米樓210萬沽 4個月炒貴17%
深水埗近40年納米樓210萬沽 4個月炒貴17%
內地專才2.22萬租杏花邨3房戶
內地專才2.22萬租杏花邨3房戶
四洲集團斥逾2億 購觀塘一籃子物業
四洲集團斥逾2億 購觀塘一籃子物業
持牌代理38723人 連跌4月見6年新低
持牌代理38723人 連跌4月見6年新低