內地財新製造業PMI擴張 需求改善 新訂單錄增長

明報記者 黃志偉

從財新中國製造業PMI分項來看，8月製造業產出連續10個月保持增長，尤其消費品類和中間品類，新訂單指數亦重回擴張區間。據受訪企業反映，新訂單增長主要由於基礎需求改善，以及各種促銷措施。不過，當月新出口訂單指數今年以來首次跌至榮枯線以下，亦為去年12月以來低位，其中消費品類出口訂單量下降是主要拖累因素。

新出口訂單指數今年首陷收縮

另外，製造業就業指數經歷了11個月收縮後，8月重上擴張區間。按三大類別分，僅投資品製造商的用工量明顯增長。

企業採購活動在8月略放緩，但出港貨運延誤導致產成品庫存增加，產成品庫存指數連續3個月位於擴張區間。隨着工業金屬等原材料價格走低，原材料購進價格指數降至榮枯線以下，結束連續4個月擴張。成本壓力放緩後，製造業企業加大降價促銷力度，當月出廠價格指數在收縮區間降至近4個月來最低。

業界整體信心度升至3個月來最高，但仍低於長期均值。製造業廠商普遍認為，業務拓展、新品發布、經濟狀况好轉等因素將推動銷售改善。

大摩料內地全年經濟增長4.6%至4.7%

財新智庫高級經濟學家王喆表示，國內有效需求不足、外需不確定、市場主體樂觀預期弱等問題依然存在，當前財政和貨幣政策尚有空間，加大政策支持力度、推動前期政策落地見效的緊迫性進一步增加。

另一方面，摩根士丹利就統計局製造業PMI發表報告稱，最新指數反映通縮問題加劇，而且寬鬆政策傳導效果仍需時，預計全年經濟增長將低於預期，介乎4.6%至4.7%。