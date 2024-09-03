惠理創辦人謝清海 擬辭任聯席主席

消息稱續留任董事會

謝清海於1993年與其他人共同創立精品基金管理公司惠理，目前在中國內地、吉隆坡、新加坡和倫敦設有辦公室，管理54億美元資產。廣發証券上個月對惠理集團董事會進行重組，任命了自己派出的執行董事，並由林向紅取代蘇俊祺擔任聯席主席，蘇俊祺留任執行董事兼聯席首席投資總監。匿名消息稱，在惠理工作已有十多年的蘇俊祺亦計劃離職，將於明年1月落實。

高層蘇俊祺傳離職 明年1月落實

惠理集團的一名代表稱，謝清海和蘇俊祺的職務保持不變，但不予進一步置評。謝清海和蘇俊祺沒有回應彭博尋求評論的請求。廣發証券去年從創辦人謝清海及葉維義等手中收購了20.2%的股份，作為這家內地券商進軍海外市場的部分行動。上個月公告中還提到，何民基辭任執行董事，將專注於現任高級投資董事職務，李謙獲委任執行董事。惠理集團的股價昨日收報1.37元，跌2.14%，成交額達59.58萬元；過去一年惠理股價累計下跌36.87%。