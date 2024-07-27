明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

新世界再挫13% SARS後新低 瑞銀：核心虧損料超預期 憂停派末期息

【明報專訊】新世界（0017）上周盈警，預告全年淨虧損190億至200億元，主要與非現金項目減值及處置新創建（0659）股權虧損有關。公司股價昨急跌近13%，收報6.83元，為2003年SARS以來新低，拖累地產、收租股普遍下跌。瑞銀估計，撇除處置新創建錄虧損83億元，投資撥備虧損、開發物業重估85億至95億元後，估計新世界2024財年核心虧損22億元，較原預測虧損3.15億元大幅擴大，由於基本面前景充滿挑戰，公司更有停派末期息之虞。

明報記者 方楚茵

瑞銀指出，新世界虧損大幅擴大是因融資成本上升和人民幣貶值所致，估計公司淨負債比率將達到84%，較2023年底79%再升5個百分點；加上190億至200億元的預計虧損較目前約198億元的市值更大，預計市場將對盈警作出負面反應。該行維持新世界「中性」評級，目標價8.5元。

摩通：K11 Art Mall去留成重要信號

摩根大通將新世界目標價由7.85元削至6.5元，維持「減持」評級。該行指對其盈警不感意外，認為在虧損既成事實下，對新世界的首要考量並非盈利，而是資產負債表及再融資能力。市場近期傳出新世界或出售 K11 Art Mall，摩通認為由於潛在資本化率（cap rate）高於5%，對新世界而言出售非考慮之列，但假若交易成真，將是新世界流動性面臨重大壓力的重要信號，因K11 Art Mall對新世界是極有象徵意義的核心資產，指除非新世界有明顯去槓桿進度或流動性壓力緩減迹象，否則將一直維持「減持」評級。

富瑞：或需處置更多非核心資產

富瑞維持新世界「跑輸大市」評級，目標價6元。該行預計，新世界下半年虧損將令公司資產負債率上升到81.6%至82%，增加4.7至5.1個百分點。該行又稱，預計新世界每年在資本化前總利息支出近100億元，但每年租金營業利潤約30億至40億元，故即使利率觸頂，溫和的減息路徑亦難以在中短期為新世界的現金流及資產負債表帶來有效修復，故新世界或可能需要處置更多非核心資產，以及在住宅推盤上採取更大折扣策略，以加快現金回收，但亦會反過來對其未來盈利構成壓力。

此外，瑞銀投資銀行香港房地產分析師梁展嘉昨在記者會上稱，上半年港樓價已跌6%至7%，高於該行全年預計的5%內。他預期全年跌幅或高預期少許，但現時市場預期美國減息200點子，相信將對本港樓市會起支撐作用，令跌幅收窄，認為在減息下成交量將較6月至8月淡靜期回溫，有助樓價穩定。

上 / 下一篇新聞

內銀捱沽 瑞銀憂受累房貸擬減息 按息若降1厘 料拉低利潤一成
內銀捱沽 瑞銀憂受累房貸擬減息 按息若降1厘 料拉低利潤一成
建行：資產質量料平穩 重點領域風險可控
建行：資產質量料平穩 重點領域風險可控
重磅科網領跌 港股挫297點
重磅科網領跌 港股挫297點
內房8月銷情弱 股價昨全線挫
內房8月銷情弱 股價昨全線挫
匯控新CEO艾橋智履新 港晤高層巡分行
匯控新CEO艾橋智履新 港晤高層巡分行
瑞銀前僱員林忠耀遭證監終身釘牌
瑞銀前僱員林忠耀遭證監終身釘牌
惠理創辦人謝清海 擬辭任聯席主席
惠理創辦人謝清海 擬辭任聯席主席
重塑能源再申港主板上市 預告全年續淨虧損
重塑能源再申港主板上市 預告全年續淨虧損
內地財新製造業PMI擴張 需求改善 新訂單錄增長
內地財新製造業PMI擴張 需求改善 新訂單錄增長
港大：學界擅長梳理數據助ESG 「政商學」合作 提供解決方案幫企業
港大：學界擅長梳理數據助ESG 「政商學」合作 提供解決方案幫企業
日圓兌美元年底料升破140 美日利差面臨收窄 大行上調圓匯預測
日圓兌美元年底料升破140 美日利差面臨收窄 大行上調圓匯預測
外電指英特爾 擬售Altera削支出
外電指英特爾 擬售Altera削支出
福士：擬關閉德部分工廠減成本
福士：擬關閉德部分工廠減成本
張兆聰：補貼利好漸現 雅迪趁回調吸
張兆聰：補貼利好漸現 雅迪趁回調吸
港元定存高息精選
港元定存高息精選
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：嗶哩嗶哩績佳 上望145元
黃雯怡：嗶哩嗶哩績佳 上望145元
梁天卓：養不教 AI之過
梁天卓：養不教 AI之過
吳岸：展現領導力的「關鍵時刻」（二之一）
吳岸：展現領導力的「關鍵時刻」（二之一）
薛偉傑：人形機械人進駐車廠 現階段只為實訓
薛偉傑：人形機械人進駐車廠 現階段只為實訓
技術取勝：海信家電或22.5元遇阻
技術取勝：海信家電或22.5元遇阻
何民傑：公共交通財務須穩健透明
何民傑：公共交通財務須穩健透明
劉思明：基建股捱沽受累 低吸中建築
劉思明：基建股捱沽受累 低吸中建築
周顯：趁有錢先戳破經濟泡沫
周顯：趁有錢先戳破經濟泡沫
湯文亮：一入財門深似海
湯文亮：一入財門深似海
啟德海灣變相一年減價最多21% 推50伙折實均呎17384元 一房折實460萬起
啟德海灣變相一年減價最多21% 推50伙折實均呎17384元 一房折實460萬起
泓碧連沽3洋房 吸金逾2.8億
泓碧連沽3洋房 吸金逾2.8億
深水埗近40年納米樓210萬沽 4個月炒貴17%
深水埗近40年納米樓210萬沽 4個月炒貴17%
內地專才2.22萬租杏花邨3房戶
內地專才2.22萬租杏花邨3房戶
四洲集團斥逾2億 購觀塘一籃子物業
四洲集團斥逾2億 購觀塘一籃子物業
持牌代理38723人 連跌4月見6年新低
持牌代理38723人 連跌4月見6年新低