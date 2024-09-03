內房8月銷情弱 股價昨全線挫

瑞銀料金九銀十銷售與8月相若

受8月銷情疲弱影響，內房股昨日全線下挫（見表）。林鎮鴻稱，內地房地產已調整3年，問題在於樓價過高及庫存過多，認為內地中央政府提出去庫存是「非常正確方向」，不過現時收儲進度較慢，他認為主因是資本成本較高且期限較短，令政府收儲的價錢較低，發展商不太願意出售；市場亦轉向二手，因對發展商的一手樓爛尾信心未回復。不過他重申收儲存量房的方向正確，只是要調整資金成本及方向，如壓低收儲資金成本或按揭利率。上周五已傳出儲量按揭可做轉按，有利按揭利率下降；期限方面，之前人行曾推出住房租賃團體購房貸款的期限最長不超過30年，但保障性住房再貸款利率期限卻僅一年，即使可展期4次，但每次亦只有一年。若資金成本及期限可以下降及拉長，將有利地方政府收儲，但最好的方法則是「收儲庫存直情唔好出租，擺喺度」，對市場租金有更大支撐，有利穩住樓價。

倡中央代地方政府收儲庫存

他指出，由財政壓力較大的地方政府持有而不作出租用途，會加劇其財政壓力，認為可由中央政府收儲。而且若按照現時規則，由地方政府收儲再以租金覆蓋利息成本，以現時內地租金回報率較難滿足，故認為需要突破現有框架。