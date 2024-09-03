建行：資產質量料平穩 重點領域風險可控

招行料淨息差跌幅收窄

李建江表示，隨着房地產市場供需支持政策效應釋放，市場出現積極變化，而該行加強防範化解風險的各項措施落地見效，帶動上半年相關不良貸款額和不良率雙降。地方政府債務方面，他表示「一籃子化債」政策正在逐步見效，債務風險整體緩解。現時內地推行深化財稅體制改革，有利於促進財政永續發展，整體降低債務風險。

市場關注內銀個人貸款不良貸款率有上升趨勢，瑞銀大中華金融行業研究主管顏湄之表示，內銀個人貸款不良率上半年較去年底平均上升0.1至0.2個百分點，部分大型銀行按揭不良貸款率自3年前的0.2%升至0.5%，個人經營貸款、消費類貸款不良率亦有上升。她表示與消費者收入下降、財務狀况弱化有關，改善要等待宏觀經濟好轉。

銀行盈利表現方面，招商銀行（3968）副行長彭家文表示，若沒有出現重大不利銀行的政策出台，淨息差按季和按年跌幅可以逐步收窄。不過，受貸款市場報價利率（LPR）下調、現有住宅按揭利率下調，加上市場對存款的競爭激烈程度日益加劇等多個因素影響，該行利潤仍持續承壓。

郵儲行：受房貸息下調影響大

郵儲銀行（1658）行長劉建軍則指出，受LPR及現有房貸的利率下調，加上「報行合一」等政策影響手續費收入，內地銀行業整體面臨着更大的壓力。該行房貸在貸款組合佔比，以及代銷保險手續費等中間收入佔比較高，上述因素對其影響更大，估算因此拖低該行營業收入增長率7.5個百分點。