明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

內銀捱沽 瑞銀憂受累房貸擬減息 按息若降1厘 料拉低利潤一成

【明報專訊】內地銀行剛完成公布上半年業績，雖然大型銀行淨利息收益率在第二季企穩，純利按年跌幅也較第一季收窄，不過上周四市傳人民銀行考慮進一步下調現有按揭貸款利率，拖累今年跑贏大市的多隻大型內銀股連日回落。瑞銀大中華金融行業研究主管顏湄之指出，目前按揭貸款平均利率為4.1厘，遠高於新做按揭平均利率3.3厘，一線城市更低於3厘水平，因此在未來數個月會如同去年下調現有按息。若現有平均按揭利率下調1厘至3.1厘，估計會拉低內銀利潤一成，即使銀行會同時下調存款利率，亦只能對冲部分影響。

明報記者 歐陽偉昉

顏湄之估計現有按息下降1厘，內銀淨利息收益率將下降0.11厘，存息需要下調達0.28厘才完全對冲，她認為存息難以如此大幅下調。彭博上周引述消息指出，人行也可能容許客戶將按揭貸款轉至其他銀行，顏湄之指屆時銀行間競爭會使按揭利率降幅更大，估計大型銀行的按息最低可跌至2.1厘至2.3厘，對銀行利潤影響相當大，因此人行雖然會作市場化改革，現時並非開放轉換按揭銀行的時機。

工行跌2.7% 農行績佳受捧

招商銀行（3968）行長王良在業績會回應現有按揭利率或下調時表示，目前政策還沒有得到確認，該行沒收到監管機構對個人存量房貸轉按揭的通知，亦未為此徵求商業銀行的意見。他指出若然政策落實，相信會對銀行業存量按揭利率帶來一定的負面影響。

農業銀行（1288）次季純利按年轉升6.2%，為四大行中唯一上半年錄升幅，提振昨日股價上升2.9%，收報3.55元，不過同日公布業績的工商銀行（1398）和建設銀行（0939）則跌2.67%和1.63%。

淨息差恐跌 難靠貸款增長彌補

顏湄之稱，內銀上半年淨利潤穩定，但營運收入和撥備前利潤下跌較首季惡化，主要受去年第四季起銀行代銷保險和基金收費下降、信用卡費用下跌影響，令手續費收入跌，對部分股份制銀行的影響較大。至於全年營運收入表現，要視乎現有按揭利率下調的影響，若淨息差因此下降逾0.1厘，銀行難靠貸款增長彌補淨息差下跌，全年營收難以轉正。

內銀基本面未有明顯改善，但今年大型國有內銀H股股價累升近兩成，部分內銀A股上周四回調前更曾升達三成跑贏大市。顏湄之稱A股和H股股息率分別有5厘及7厘，投資者追逐高股息，加上其他板塊弱、外圍不明朗因素令資金轉投銀行股。展望今年餘下時間，顏表示，內銀股今年已錄兩成升幅，預期餘下時間內銀股將上下波動。上周四回調前，內銀A股的市帳率已升至0.7倍的較高估值，認為現時內銀的H股較A股有投資價值。

相關字詞﹕內房 顏湄之 農業銀行 招商銀行 建設銀行 工商銀行 內銀 按揭 瑞銀 業績

上 / 下一篇新聞

建行：資產質量料平穩 重點領域風險可控
建行：資產質量料平穩 重點領域風險可控
重磅科網領跌 港股挫297點
重磅科網領跌 港股挫297點
內房8月銷情弱 股價昨全線挫
內房8月銷情弱 股價昨全線挫
匯控新CEO艾橋智履新 港晤高層巡分行
匯控新CEO艾橋智履新 港晤高層巡分行
瑞銀前僱員林忠耀遭證監終身釘牌
瑞銀前僱員林忠耀遭證監終身釘牌
新世界再挫13% SARS後新低 瑞銀：核心虧損料超預期 憂停派末期息
新世界再挫13% SARS後新低 瑞銀：核心虧損料超預期 憂停派末期息
惠理創辦人謝清海 擬辭任聯席主席
惠理創辦人謝清海 擬辭任聯席主席
重塑能源再申港主板上市 預告全年續淨虧損
重塑能源再申港主板上市 預告全年續淨虧損
內地財新製造業PMI擴張 需求改善 新訂單錄增長
內地財新製造業PMI擴張 需求改善 新訂單錄增長
港大：學界擅長梳理數據助ESG 「政商學」合作 提供解決方案幫企業
港大：學界擅長梳理數據助ESG 「政商學」合作 提供解決方案幫企業
日圓兌美元年底料升破140 美日利差面臨收窄 大行上調圓匯預測
日圓兌美元年底料升破140 美日利差面臨收窄 大行上調圓匯預測
外電指英特爾 擬售Altera削支出
外電指英特爾 擬售Altera削支出
福士：擬關閉德部分工廠減成本
福士：擬關閉德部分工廠減成本
張兆聰：補貼利好漸現 雅迪趁回調吸
張兆聰：補貼利好漸現 雅迪趁回調吸
港元定存高息精選
港元定存高息精選
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：嗶哩嗶哩績佳 上望145元
黃雯怡：嗶哩嗶哩績佳 上望145元
梁天卓：養不教 AI之過
梁天卓：養不教 AI之過
吳岸：展現領導力的「關鍵時刻」（二之一）
吳岸：展現領導力的「關鍵時刻」（二之一）
薛偉傑：人形機械人進駐車廠 現階段只為實訓
薛偉傑：人形機械人進駐車廠 現階段只為實訓
技術取勝：海信家電或22.5元遇阻
技術取勝：海信家電或22.5元遇阻
何民傑：公共交通財務須穩健透明
何民傑：公共交通財務須穩健透明
劉思明：基建股捱沽受累 低吸中建築
劉思明：基建股捱沽受累 低吸中建築
周顯：趁有錢先戳破經濟泡沫
周顯：趁有錢先戳破經濟泡沫
湯文亮：一入財門深似海
湯文亮：一入財門深似海
啟德海灣變相一年減價最多21% 推50伙折實均呎17384元 一房折實460萬起
啟德海灣變相一年減價最多21% 推50伙折實均呎17384元 一房折實460萬起
泓碧連沽3洋房 吸金逾2.8億
泓碧連沽3洋房 吸金逾2.8億
深水埗近40年納米樓210萬沽 4個月炒貴17%
深水埗近40年納米樓210萬沽 4個月炒貴17%
內地專才2.22萬租杏花邨3房戶
內地專才2.22萬租杏花邨3房戶
四洲集團斥逾2億 購觀塘一籃子物業
四洲集團斥逾2億 購觀塘一籃子物業
持牌代理38723人 連跌4月見6年新低
持牌代理38723人 連跌4月見6年新低