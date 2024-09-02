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經濟
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香港地產

寶峰位處半山 享維港都會景

【明報專訊】半山區向來屬香港最具知名度的豪宅地段，位於寶珊道23號的寶峰，由泛海（0129）牽頭發展，全幢只提供16伙，單位實用面積3000餘方呎起，主打4房及5房大單位；即使是面積最細單位亦設私人升降機大堂，瞄準一眾城中富豪級買家。寶峰位處半山，可居高臨下瀏覽港島都會及維港海景。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 朱安妮

已屆現樓的寶峰，單位實用面積由3773方呎至7263方呎，並設有連庭院的特色戶，1樓至7樓每層設兩伙標準單位，面積分別為3773方呎及4143方呎，屬4房4套連多用途空間間隔。8樓以上屬實用面積6701至7263方呎特大單位，屬5房5套連多用途空間間隔，每層只有1伙。

已屆現樓 主打4房及5房戶

是次介紹的7樓B室連裝修示範單位，邀請日本設計師操刀，令屋內洋溢西式與東瀛混合的輕奢風格；單位實用面積3773方呎，步出升降機屬專屬大堂，設計師在玄關位置設置儲物櫃及鞋櫃，讓住戶可先行放下外用衣服，再進入室內。

設專屬升降機大堂 露台246呎

甫進入單位，可見飯廳放置10人長餐枱，深木色餐枱配襯上方古典吊燈，加上旁邊的華麗大鏡，帶出豪宅氣派，再加上飯廳連接246方呎露台，整體空間感充裕。至於露台，放置戶外梳化及茶几，可供住戶會友及享受私人空間。

雖然單位位於7樓，但因屋苑位處半山，享西半山至維港西部海域一帶景觀，盡覽港島都會及山海匯合的日夜變化。

客廳設計與飯廳略有區別。單位原屬4房4套間隔，設計師打通靠近客廳的房間，增加客廳空間，並放置多組大型梳化，為戶主打造舒適的聚會點，同時在原來的睡房間隔牆位置，設活動隔板，住戶可在有需要時拉出隔板，為單位增加一個多用途空間。

睡房方面，3間睡房均屬套房，統一採用日式和紙窗設計。值得留意的是，睡房的休憩區選用木地板，簡潔的線條設計，以及在牆身採用部分木飾設計，增添自然氣息，並增加日式家居氛圍，而主人房套廁更增添日式木製風呂浴缸，為戶主增加泡溫泉的感覺。

套房洋溢日式格調 設風呂浴缸

主人房除套廁外，設有大型衣帽間，採暗色櫃門為整個空間增添型格。

同時，設計師亦在多用途空間增設收納櫃，體現出日本人對家居收納的重視，並做到華實兼具的效果。

廚房方面，採用中島設計，配備一系列中式及西式煮食用具，由焗爐、酒櫃、電磁爐至中式炒爐均有提供，並同時備有大量儲物空間。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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