KOKO ROSSO兩房 租1.95萬 呎租46元

尚‧珒溋3房呎租45元 業主回報2厘

即將有全新樓盤登場的啟德，區內屋苑不乏租務成交。利嘉閣分行經理薛丁武透露，尚‧珒溋第2座中層F室，屬實用面積約752方呎3房1套間隔、望啟德河景，業主原叫租3.6萬元，議價後減價2000元或約6%，以3.4萬元獲承租，實用呎租約45元，新租客原租住沙田區單位，因業主放賣單位而需要遷出。

上述業主於2020年以約1969萬元一手買入，享租金回報率約2.1厘。

單身客2.9萬承租維港滙兩房

另西南九龍長沙灣維港滙，新錄兩房戶租賃成交。香港置業高級聯席董事張志豪表示，維港滙III第2座中層E室，屬實用面積約525方呎兩房間隔、望海景，業主以約3.2萬元放租後約兩周，吸引外區客洽詢，議價後減價3000元或9%，以2.9萬元獲承租，實用呎租逾55元，新租客為單身人士，睇樓一次決定承租；業主今年4月以約1307.4萬元一手購入，享租金回報率約2.7厘。

內地生1.2萬租海日灣開放式戶

新界私宅租務方面，中原資深區域營業經理賴思沛表示，大埔白石角半新盤海日灣，新錄海日灣II第12座中層B室租賃成交，實用面積251方呎開放式戶，業主開價約1.28萬元，議價後減價800元或6%，以1.2萬元租出，實用呎租約48元，新租客為內地女學生；業主2019年以403萬元一手購入，享約3.6厘租金回報率。