消息指iclub旗下6酒店擬放售 估值百億

共涉1411間房 平均每間值709萬

據富豪產業信託2023年年報提到，富薈炮台山酒店、富薈土瓜灣酒店曾於2022年在政府多個酒店檢疫計劃下營運，儘管相關酒店之營運表現，自去年初本港取消旅遊限制、經濟復常以來持續改善，但整體營運收入仍低於2022年水平。

據報獲準買家洽商 惟未到價

據市場消息稱，iclub旗下6幢酒店，較早時獲一組買家以約50億元洽商，惟與發展商意向價有相當距離，據悉發展商暫時未作考慮，亦未有主動放售上述6幢酒店，但過去幾年間則不時接獲個別準買家洽商。

事實上，隨內地專才及學生持續到香港，對住宅租務需求頗大，加上學生宿舍近年發展不俗，有意放售的iclub品牌旗下6幢酒店，市場估值約100億元，以共涉1411間酒店房間計，即平均各房間約值709萬元。

以精品酒店作定位的iclub，旗下共設6幢酒店，包括富薈土瓜灣酒店（340間房）、富薈炮台山酒店（338間房）、富薈上環酒店（248間房）、富薈灣仔酒店（99間房）、富薈旺角酒店（288間房）、富薈尚乘上環酒店（98間房），合共1411間酒店房間，客房面積介乎151至700方呎，大部分屬開放式間隔，個別酒店則提供家庭套房或兩房設計的房間。

大埔舖叫價4500萬 意向呎價3.2萬

其他工商舖市况方面，美聯旺舖營業董事危挺進表示，該行獲委託代理大埔廣福里5至11號康樂樓地下E舖連閣樓放售事宜，物業建築總面積約1400方呎，其中地舖約900方呎，以業主意向價約4500萬元計，每方呎意向價約為3.2萬元。

危續指出，舖位現時連租約放售，目前由服裝店承租，租約期至2027年8月，以現叫價計，估計新買家可獲約3.25厘租金回報；而由舖位徒步至大埔墟港鐵站、大埔超級城分別只需約10餘分鐘，廣福道亦有多條巴士、小巴線前往港九各區。

危補充，同區鄉事會街9至15號寶蓮樓地下2A號舖，面積約1500方呎，新近以月租約16.5萬續租，呎租約110元，較舊月租15萬元，加幅1.5萬或10%，反映區內商舖承租力不俗。