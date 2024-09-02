布少明：南水北調 救市臨挑戰

最近本港各行各業叫苦連天，但隨着愈來愈多政策推出，促使港人資金進一步北移。除了物價及服務的差距外，政策也有促進的作用。例如，放寬外籍港澳永久居民申請「回鄉證」的政策，日後相信吸引更多外籍人士持證北上消費；本港醫療福利亦「過境」，如長者醫療券及長者醫療券大灣區試點計劃等。樓市措施方面，早前人民銀行與金管局推「三聯通、三便利」6項措施，其中便利措施包括便利港澳居民匯款內地，於大灣區置業，這促使更多港人北上買樓退休等。

種種政策均令內地持續狂吸港人消費及資金。雖然筆者深明香港融入大灣區是國策大方向，惟香港近期經濟復蘇力度欠佳，假如繼續放任資金流走，當資金離開速度快於引入新資金的速度，勢令本港經濟情况愈來愈差。為應對目前香港經濟的挑戰，個人建議政府盡快提出方案，振興經濟及樓市，例如放寬「投資移民計劃」，容許購置住宅物業計入3000萬元投資額中以刺激樓市，重新吸納內地資金以刺激經濟。此外，個人建議政府盡快放寬所有類型，以及所有價格物業按揭至九成，藉此帶動樓市以致整體投資氣氛。如整體樓市長期不振，難免令人對香港失去投資信心，政府「出招」要果斷和及時，否則真正出現危機才「救市」，屆時或為時已晚。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]