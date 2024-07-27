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經濟
2024年9月2日星期一
技術取勝
投資策略
東方海外：商家內地直接出貨 礙港轉口 讚港碼頭效率位置佳 近年推兩條來港新航線
稱港碼頭商兼營內地難兩全其美
憧憬阿里下周一納港股通 股價料受捧
小米SU7銷量連續3月逾1萬輛
匯豐卡上半年海外簽帳雙位數升
M&G英卓David Perrett：美將減息利好 超配中國股市
防特朗普加徵關稅 亞洲出口股早變陣
旗下亞太股票基金超配印尼泰國韓國
美的業績佳 面對內需弱挑戰
7-11港特許權會否有變惹關注 母企獲OK洽購 怡和旗下DFI持港業務
律師籲企業老闆設信託 防黃昏戀再婚影響股東
旺旺1.5億向大股東聯繫人買商務機
手機App建器官3D圖像 助培訓醫科生
中長期擬開拓 網上博物館市場
挑選派息基金四大步驟
環球經濟數據
劉思明：大摩唱好 攜程Call 26717
張兆聰：想安穩收息可買中移
張兆聰：信達思勝在穩步上揚
伍禮賢：攜程受惠出境遊快速增長
涂國彬：金價緩步上行 料續試新高
投資者及理財教育委員會：投資債券須考慮信貸風險
袁國守：運動品牌「新勢力」On可留意
謝偉銓：強拍門檻降 冀加快舊區重建改善環境
《幫你格價》：出糧戶口優惠全面睇
沈永年：深中通道打造「30分鐘生活圈」
陳正犖：英鎊澳元短期料強韌
許健生：《悟空》突顯中國遊戲產業潛力
溫傑：順豐同城業績報喜 多項策略擴市場
袁國守：蘋果發布會在即 留意手機股
林少陽：道指創新高 納指日股料跟隨
技術取勝：萬洲250天線有支持
李聲揚：Nvidia料未見頂 難食大茶飯
蔡金強：我不想做首富——PDD的自殘
艾雲豪：吞併「新潮的大衛」可推動「綠化的巨人」？
李順威：Nvidia業績與前景分析
劉思明：人幣強勢利好港股料短暫
瑞銀亞洲：新車訂單佳 小鵬牛68851
摩根大通亞洲：港股連升4周 恒指購24990
周顯：港會否爆金融危機？
王弼：美經濟水分多 TLT值博
曾淵滄：減息憧憬業績佳增股民信心
湯文亮：今昔被接管物業不能比較
陳永傑：物業市場是否穩健影響百業
廖偉強：樓市跌勢快將終止
布少明：南水北調 救市臨挑戰
馬泰陽：憧憬減息 樓市迎轉機
憧憬減息 8新盤擬本月推涉2900伙 啟德再成焦點 維港‧雙鑽快上樓書料撼天璽‧天
翰林峰開放式戶 業主蝕近四成沽
消息指iclub旗下6酒店擬放售 估值百億
KOKO ROSSO兩房 租1.95萬 呎租46元
大埔超級城辦秋日市集谷消費
寶峰位處半山 享維港都會景
傲雲峰均呎1.4萬至1.6萬上落
長者防騙自保小貼士
技術取勝：萬洲250天線有支持
【明報專訊】潤啤三角形待變（圖）
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劉思明：人幣強勢利好港股料短暫
瑞銀亞洲：新車訂單佳 小鵬牛68851
摩根大通亞洲：港股連升4周 恒指購24990
周顯：港會否爆金融危機？
王弼：美經濟水分多 TLT值博
曾淵滄：減息憧憬業績佳增股民信心
湯文亮：今昔被接管物業不能比較
陳永傑：物業市場是否穩健影響百業
廖偉強：樓市跌勢快將終止
布少明：南水北調 救市臨挑戰
馬泰陽：憧憬減息 樓市迎轉機
憧憬減息 8新盤擬本月推涉2900伙 啟德再成焦點 維港‧雙鑽快上樓書料撼天璽‧天
翰林峰開放式戶 業主蝕近四成沽
消息指iclub旗下6酒店擬放售 估值百億
KOKO ROSSO兩房 租1.95萬 呎租46元
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