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經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：順豐同城業績報喜 多項策略擴市場

【明報專訊】順豐同城（9699）是中國最大的協力廠商即時配送服務平台，其間接控股公司為順豐控股。公司主力提供同城即時配送服務，當中包括面向商家（即對B端）和面向消費者（即對C端）的「即時配送服務」，以及「最後一公里配送服務」，三者分別佔總收入的41.8%、16.9%及41.3%。

業績方面，集團繼去年率先在行業中實現全年盈利後，今年上半年成功延續其高速增長趨勢，收入按年增長19.6%至68.8億元人民幣，總單量按年增長逾三成；股東應佔淨利潤按年升105.1%至6220萬元人民幣，單計半年淨利潤已超越去年整體水準，創歷史新高。

根據管理層表示，利潤表現亮麗，主要有賴於堅持健康高質量發展的經營目標，訂單量與去年同期相比強勁增長超過三成，帶動收入增長，規模經濟及網絡效應均有利業績；業務結構優化，優質客戶對收入的貢獻增加；科技和精益管理推動營運效率，毛利率及費用率維持在良好水準，帶動盈利能力提升。公司的優勢是擁有領先的綜合物流能力，可向不同類型客戶提供優質即時配送服務。今年上半年公司進一步加強與關鍵客戶及各大流量平台合作，年度活躍商戶和消費者規模擴大。根據資料，前者規模達55萬，後者逾2190萬。此外，其即時配送服務已成功拓展到餐飲以外的零售消費場景，都令收入來源日趨多元化。

除增加客戶及消費場景外，公司持續加大地域覆蓋，特別是加碼在下沉市場的即時配送網絡建設和服務能力，期內全國覆蓋逾1200縣城，覆蓋率達68%。管理層表示，隨着下沉市場居民收入增速提升，消費潛力有待釋放，衍生對即時配送服務的潛在需求。公司會繼續深耕已覆蓋的縣城，配合在下沉市縣開展各類新場景業務，收入有進一步的增長空間。至於最後一公里配送業務，上半年收入按年增長20.3%。藉着公司旗下運力網絡的彈性及成本優勢，與主要客戶合作規模及派件佔比均有提升，而「半日達」等同城快遞提速場景收入較去年同期翻倍，成功實現高速增長。

展望未來，公司正不斷探索智慧物流和無人配送技術在商業化場景應用，今年上半年公司在多個城市進行無人車配送試點和投產，主力圍繞最後一公里業務，重點探索無人車在同城接駁和網點集散的營運模式。同時，公司也從系統端提高配套能力，實現車輛調度、營運監控等功能，並基於實際履約情况和數據分析，調整營運策略，以提升無人車配送效率和穩定性。長遠目標是希望無人配送能力能成為現有騎手網絡的有效補充，透過提升效率，可望降低營運成本並推升盈利。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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